2022年04月07日 09時00分 お知らせ

2022年度3月分のGIGAZINEのアクセス解析結果



この記事はGIGAZINEシークレットクラブの有料メンバー限定ですが、2022年5月31日までは誰でも閲覧可能です。



お知らせその1、GIGAZINE春のプレゼント大放出企画を「2022年4月17日(日)23:59」まで実施中です。まだ応募していない人は忘れないようお早めにどうぞ。下の記事の末尾にあるフォームからアンケートに回答するだけで応募が完了します。



GIGAZINE春のプレゼント大放出企画「アンケートに答えてまとめて全部持っていってください！」





お知らせその2、GIGAZINEで連載中の無料フルカラーマンガ「とにかくイジメたい朝日奈さん」の第10話を掲載しました。



【無料マンガ】とにかくイジメたい朝日奈さん 第10話「ゆうひ、お見舞いに行く」＆ツンデレ少女の「デレ」を集めてみた





また、最終話が先行収録された全11話フルカラー＆描き下ろしの「第0話」も収録＆秘蔵のプロト版も読める「とにかくイジメたい朝日奈さん」単行本をAmazonのKindleストアで販売中。Kindle Unlimited会員なら無料でゲットできるので、ぜひチェックしてみてください。



とにかくイジメたい朝日奈さん | じゅんた, GIGAZINE | Amazon





お知らせその3、GIGAZINEでは1年365日いつでも求人を行っています。GIGAZINEで記事を書きたい方、GIGAZINEの収益改善に尽力してくれる方、GIGAZINEであなたの持つ技術力を役立てたい方など、少しでも興味のある方は以下の求人用サイトからご応募ください。



GIGAZINE採用情報. - GIGAZINEだからできることが、ある。





というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。



◆2022年3月

アクセスリクエスト数：3億0437万

ページビュー：5076万(478万増)

ユニークユーザー数：2648万(497万増)

転送量：19.605TB

※Cloudflareによる計測結果です。



転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約19.696TB。PHPやHTMLなどと広告配信が約2.909TB。



また、2022年3月に作成した記事数は594本。



次に、2022年3月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。



1位：10万ダウンロードされたAndroidアプリに個人情報を抜き取るマルウェアが仕込まれていると判明





2位：2022年春開始の新作アニメ一覧





3位：ロシアの資産家がプーチン大統領に1億円の懸賞金、「生死は不問」





4位：Samsung製スマホ上でYouTube・Netflix・Instagram・ウマ娘・原神など約1万種類のアプリが意図的にパフォーマンス制限をかけられていることが発覚





5位：ヨーロッパをカバーする衛星「KA-SAT」がロシアのウクライナ侵攻と同時に攻撃を受けていたことが判明





6位：ハッカー集団が「開発者がウクライナ侵攻で死んだ」として活動停止を発表





7位：ロシアが西側諸国の制裁への報復でロケットエンジンを販売停止、「ISSがアメリカやヨーロッパに墜落する危機を誰が止めるのか」とも発言





8位：「Nintendo Switch(有機ELモデル)」の画面を3600時間点灯させ続けた結果とは？





9位：「アカデミー賞平手打ち事件」で悪質なジョークを言ったクリス・ロックと平手打ちしたウィル・スミスはどちらが支持されているのか？





10位：ロシアで外国企業の製品がパクり放題に、特許の保護を撤廃する法令がロシアで可決される





というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。



1位：Chrome：48.07％（2.64％減）

2位：Safari：34.75％（0.62％増）

3位：Safari (in-app)：5.94％（0.77％増）

4位：Android Webview：3.81％（0.82％増）

5位：Edge：3.70％（0.28％増）

6位：Firefox：1.84％（0.18％増）

7位：Samsung Internet：0.61％（0.02％増）

8位：Mozilla Compatible Agent：0.54％（0.07％増）

9位：Internet Explorer：0.38％（0.01％減）



IEの内訳をさらに詳細に見てみると、以下のようになります。



11.0：98.89％（0.34％減）

8.0：0.66％（0.24％増）

10.0：0.33％（0.05％増）



次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。



1位：Twitter（前月1位）

2位：Google ニュース（前月2位）

3位：Facebook（前月3位）

4位：SmartNews（前月5位）

5位：はてなブックマーク（前月4位）

6位：世界の株価（前月6位）

7位：livedoor ニュース（前月7位）

8位：Pintrest（前月8位）

9位：Youtube（前月9位）

10位：Feedly（前月10位）



次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。



1位：youtube

2位：gigazine

3位：youtuber けらだま

4位：飛田新地

5位：ゴールデンブラッド

6位：核戦争

7位：ウクライナ語

8位：キアヌ・リーヴス

9位：カニバリズム

10位：スパチャ



最後に、取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。





記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。



また、以下の欲しいものリストから支援物資を送っていただけると、編集部のモチベ維持につながり非常にありがたいです。



GIGAZINE編集部の欲しいものリスト

https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/378VT986Z3V8T



それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。