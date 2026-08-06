2026年08月06日 17時00分 試食

チョコレートの豊かな香りにどっしりしたコーヒーの味わいが大人らしさを演出する「スターバックス COFFEE OF THE DAY カフェモカ」試飲レビュー



スターバックスのペットボトル入りコーヒーブランド「スターバックス COFFEE OF THE DAY」に、2026年8月18日(火)から「スターバックス COFFEE OF THE DAY カフェモカ」が登場します。日常的でありつつ「ちょうどよいご褒美」として楽しめる1杯になっているというカフェモカが編集部に届いたので、どんな味になっているのか一足先に飲んで確かめてみました。



ビタースイートな大人の味わいがこころまで満たす「スターバックス COFFEE OF THE DAY カフェモカ」8月18日（火）より新発売 | ニュースリリース一覧 | サントリービバレッジ＆フード

https://www.suntory.co.jp/softdrink/news/pr/article/2026/SBF1722.html



「スターバックス COFFEE OF THE DAY カフェモカ」のパッケージはこんな感じ。ダークブラウンが基調の落ち着いた印象になっています。





原材料は牛乳・砂糖・乳製品・コーヒー・ココアパウダー・香料・カラメル色素など。100mlあたりのカロリーは41kcalで、1本480mlに換算すると約197kcalです。





透明なグラスに注いでみました。色合いはパッケージのようなダークブラウン。





実際に飲んでみると、チョコレートの上品な香りに深いりコーヒーのどっしりした味わいとコクが感じられ、満足感の高い味わい。チョコレートとミルクの甘さは控えめな印象で、あくまでコーヒーをベースにした大人らしいドリンクに仕上がっていました。





「スターバックス COFFEE OF THE DAY カフェモカ」の希望小売価格は税別230円で、2026年8月18日(火)から全国の小売店や通販で購入可能。記事作成時点ではAmazon.co.jpでも予約注文を受け付けており、価格は24本セットで4608円(1本あたり192円)となっていました。



Amazon.co.jp: サントリー スターバックス COFFEE OF THE DAY カフェモカ コーヒー飲料 480ml×24本 : 食品・飲料・お酒

