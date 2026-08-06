2026年08月06日 19時00分 サイエンス

地球に優しい食事は細胞老化を遅らせて脳を保護する可能性



主に植物性食品(全粒穀物、果物、野菜など)と少量の動物性食品を食べることで、人間の健康を守ると同時に環境保護を行うという食事法「プラネタリーヘルスダイエット」が研究機関から提唱されています。この食事法が脳に与える影響について調査した新たな研究結果が公開されました。



Planetary health diet benefits brain health by decelerating biological aging - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032725024176





A climate-friendly diet might protect your brain by slowing cellular aging

https://www.psypost.org/a-climate-friendly-diet-might-protect-your-brain-by-slowing-cellular-aging/



プラネタリーヘルスダイエットでは、肉や乳製品は適量であれば認められていますが、高度に加工された食品や糖類の摂取は大幅に制限されています。先行研究では、この食事法が心疾患リスクの低下や呼吸器の健康改善、寿命の延長と関連していることが報告されているとのことで、北京大学のシー・リー氏らは脳への影響を新たに調査しました。





リー氏らは、イギリスの健康調査「UK Biobank」に参加している6万9370人のデータを分析しました。調査開始時点で参加者の平均年齢は約56歳でした。数年間にわたり、各参加者は少なくとも2回、過去24時間に摂取した飲食物を詳細に記録するアンケートに回答していました。



この食事記録を基に、リー氏らは各参加者の食習慣がプラネタリーヘルスダイエットにどれだけ一致しているかを示す食事スコアを算出しました。スコアが高いほど、プラネタリーヘルスダイエットに近い食事をしていることを意味します。



またリー氏らは、調査期間中に採取された参加者の血液サンプルも分析しました。コレステロール値・腎機能・炎症などのさまざまな血液マーカーを用いて各人の生物学的年齢を算出し、それを実年齢と比較することで、老化が加速しているか、それとも減速しているかを評価しました。生物学的年齢は細胞や臓器がどれだけ速く老化しているかを示します。同じ年に生まれた人でも、遺伝・環境・生活習慣によって生物学的年齢は大きく異なる場合があり、生物学的年齢が低いほど、身体機能の衰えが緩やかであることを意味します。



最後に、リー氏らは約12年分に及ぶ国の医療記録を利用して参加者を追跡し、認知症・パーキンソン病・脳卒中・うつ病・不安障害・双極性障害を発症した人を調査しました。また、これらの疾患のうち2つ以上を同時に発症する「多疾患併存(multimorbidity)」についても追跡しました。





データを分析した結果、プラネタリーヘルスダイエットに最も近い食事を実践していた上位25％の参加者は、多疾患併存のリスクが19％低いことが分かりました。食事スコアが最も低かった人たちと比較すると、上位グループでは脳卒中のリスクが12％低下していたほか、うつ病のリスクは13％、不安障害のリスクは13％低下していました。



一方で、この食事法とパーキンソン病または双極性障害との間には直線的な関連性が認められませんでした。特に双極性障害については、研究期間中の症例数が少なすぎたため、統計学的に確かな結論を導くことはできなかったそうです。



リー氏らは次に、プラネタリーヘルスダイエットがどのように脳を保護しているのかを理解するため、血液検査の結果を分析しました。その結果、プラネタリーヘルスダイエットにより近い食生活を送っていた人ほど、生物学的年齢が実年齢より若い傾向があることが分かりました。





ただし、この研究は人々の日常的な生活習慣を長期間観察したものに過ぎず、プラネタリーヘルスダイエットが脳の健康改善を直接引き起こしたことを証明するものではありません。



リー氏らは「参加者のほとんどが中年の白人であったため、結果を他の年齢層や民族に一般化することは困難です。プラネタリーヘルスダイエットの順守が脳障害リスクに及ぼす影響をより明確にするためには、今後、より多くの国のデータを用いた研究が必要です」と記しました。

