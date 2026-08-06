2026年08月06日 12時43分 ネットサービス

アメリカの議員らが「山火事で賭けられるような予測市場を認めると放火を後押しする可能性がある」と警告



アメリカなどでは、現実の出来事を題材にして賭け事を行う「予測市場」が流行しています。こうした予測市場で山火事が題材になっているとして、山火事に悩まされるアメリカ・オレゴン州の上院議員らが規制を求めました。



Merkley, Padilla, Shaheen, Schiff, Rosen, Cortez Masto, Heinrich, Wyden, Klobuchar: CFTC Must Rein in Wildfire Bets on Prediction Markets - Merkley

https://www.merkley.senate.gov/merkley-padilla-shaheen-schiff-rosen-cortez-masto-heinrich-wyden-klobuchar-cftc-must-rein-in-wildfire-bets-on-prediction-markets/





オレゴン州の上院議員らは「賭けを成功させるために放火に走る誘惑に駆られる人がいる。予測市場は、火災に関する賭けを提供することで、公共の安全やインサイダー取引に関する新たな懸念を生み出すことになる」と指摘。予測市場を管轄する商品先物取引委員会(CFTC)に対し、山火事で利益を得るような賭けを禁止する何らかの措置を講じるよう求めました。



2025年1月には、カリフォルニア州で発生したパリセーズ火災とイートン火災について世界最大の予測市場であるPolymarketで賭けが開かれ、合計120万ドル(約1億9000万円)の賭け金が動いたことが分かっています。





予測市場では人生を変えるような額の賭け金を入手できる可能性があるため、あらゆる手段で不正を行おうとするユーザーが存在します。過去には、ベネズエラの大統領だったニコラス・マドゥロ氏に関する賭けに内部情報を使用した陸軍兵士が逮捕・起訴される事件も起こっています。



オンライン賭博でベネズエラ大統領失脚に賭けて40万ドル以上稼いだ兵士を司法省が逮捕 - GIGAZINE





オレゴン州の上院議員らは「消防当局は賭けを成功させるために放火に走る人が出るリスクを懸念している」とし、「こうした予測市場が山火事に関する無制限の賭けを提供することを容認してはならない」と述べました。



オレゴン州では2026年7月から山火事が多発しています。



オレゴン州の山火事と大気汚染 - GOSAT - JAXA

https://www.eorc.jaxa.jp/GOSAT/news/news_201710_j.html

