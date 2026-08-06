2026年08月06日 12時12分 メモ

Google DeepMindのデミス・ハサビスがCEOを退任して会長になりAlphabetのチーフサイエンティストを兼任



Alphabet傘下のAI開発企業・Google DeepMind(GDM)でCEOを務めていたデミス・ハサビス氏が退任して会長になることが発表されました。あわせて、ハサビス氏はAlphabetのチーフサイエンティストに就任。役職は変わるものの、今後もAI開発に携わっていくことになるようです。



The next chapter of our AI momentum

https://blog.google/company-news/inside-google/message-ceo/next-chapter-ai-momentum/



Google DeepMind CEO Demis Hassabis is stepping aside

https://www.axios.com/2026/08/05/google-deepmind-demis-hassabis-ai



Google shakes up AI leadership as DeepMind chief shifts role | Reuters

https://www.reuters.com/business/google-shakes-up-ai-leadership-deepmind-chief-shifts-role-2026-08-05/



ハサビス氏は若き天才チェスプレイヤーとして知られていた人物で、2011年にAI開発ベンチャー・DeepMind Technologiesを起業。DeepMindがGoogleに買収されてからも、GoogleのAI研究の最先端を走り、2024年には「計算によるタンパク質設計・タンパク質構造予測」の功績によりノーベル化学賞を受賞しています。



Google DeepMind共同創設者のデミス・ハサビス氏らがノーベル化学賞を受賞、「AlphaFold」などタンパク質構造予測AIの研究が高く評価される - GIGAZINE

