2026年07月28日 14時53分 AI

自分の顔をAIにレンタルする行為が中国で流行



顔を無断で使用した動画が権利関係の問題で削除される事例が中国で相次いでいます。こうした状況を逆手に取り、最初から顔の使用権を販売しようとするビジネスモデルが成立していることが伝えられました。



In China, people are renting out their faces to AI

https://restofworld.org/2026/china-ai-microdramas-face-licensing/



AI生成コンテンツ向けに自分の顔のライセンスを販売できるプラットフォームが「New Claw」です。このプラットフォームではユーザーが自分の肖像をライセンス提供することが可能で、ユーザーは15ドル(約2300円)から700ドル(約11万5000円)の報酬を受け取ることができます。





ユーザーは自分の顔をテレビCM、ゲーム、ショートドラマなど、どのような商品やコンテンツに使用できるかを指定できるほか、顔のタイプ、許可する用途、出演できる作品数に応じて自ら価格を設定できます。



利用者は性別や年齢のほか、親しみやすい女性、ワイルド系、スーパーモデルといったカテゴリ別に顔を検索できます。また、スリラー、コメディー、恋愛など、制作する作品のジャンルに応じて候補者を絞り込むこともできます。





New Clawの運営責任者であるLong Lyu氏は「AIはすでに業界を変えてしまいました。写真の権利を販売することで、オフラインでのキャリアを続けながら収入を得る手段になります」と語りました。



Lyu氏によると、中国では従来型ドラマの制作は減少し、広告予算は縮小し、高級ブランドでさえAI生成コンテンツへと移行し始めているとのこと。Lyu氏は人を実際に雇って出演させるよりも顔だけをライセンス取得する方が安価だと説明しました。



中国では他の国と同様に自分の顔が同意なくAI生成ドラマの登場人物として使われるケースが増えているそうです。直近ではTikTok親会社であるByteDanceのAIドラマプラットフォーム「Hongguo」が、2人のインフルエンサーの顔を無断で盗用・改変してドラマを作成したと非難されました。このドラマは4000万回以上再生されましたが、その後削除されました。ByteDanceは2026年初め以降、人々の顔や声を無断でAI生成・複製した動画を8万5000本以上削除しているとのことです。





New Clawに似たサービスを展開する「ActID」は、ライセンス契約の管理を支援するとともに、登録された顔が無断利用されていないかインターネット上を監視しています。また、必要に応じて法的措置を講じるため、利用者を弁護士と結び付けるサービスも提供しています。



ActIDは2026年3月のサービス開始以来約800人が登録し、そのうち約300人がAI制作向けに自分の肖像をライセンス提供することに同意したとのこと。登録者には、エキストラ俳優、インフルエンサー、演技経験のない一般人も含まれているそうです。これまでに2作品がActIDを通じて約10人分の顔をライセンス取得しており、そのときの料金は1話当たり99元(約2400円)～500元(約1万2000円)でした。ActIDは10％の手数料を受け取ることでビジネスモデルを維持しています。



ActIDの最高マーケティング責任者であるCamille Yan氏は、「制作者は主役として魅力的な顔を求め、高齢者のような特徴的な顔も必要としています。AI生成ドラマでは演技力は必要ありません。顔は素材として使われるだけです」と語りました。

