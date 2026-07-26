2026年07月26日 11時00分 メモ

ワーナー・ブラザースがAmazonを幹部の違法な引き抜きで訴える



ワーナー・ブラザース・ディスカバリーは、Amazonが「複数の部門から多数の契約社員を急いで引き抜こうとしている」として訴訟を提起しました。



Amazon Hit With Poaching Lawsuit By WBD Over Hire Of Pia Barlow

https://deadline.com/2026/07/amazon-poaching-lawsuit-warner-bros-discovery-pia-barlow-1237002763/





Warner Bros. lawsuit accuses Amazon of illegally poaching executives | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/07/25/warner-bros-lawsuit-accuses-amazon-of-illegally-poaching-executives/



2026年7月21日にワーナー・ブラザース・ディスカバリーがカリフォルニア州上級裁判所に提出した訴状によると、今回の訴訟のきっかけはAmazonの映像製作・配給会社であるAmazon MGMスタジオがHBO Maxのオリジナルマーケティング担当ヴァイスプレジデントであるピア・バーロウ氏を、シリーズマーケティング担当ヴァイスプレジデント兼責任者として引き抜いたことにあります。



訴状の中で、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーは「Amazonの無法な従業員買収行為の最も分かりやすい例は、ワーナー・メディア・サービスの上級マーケティング担当者であるピア・バーロウ氏です。彼女の期間雇用契約は2027年10月31日まで有効でした」と主張しています。



ワーナー・ブラザース・ディスカバリーは訴訟を起こす前、「バーロウ氏が雇用契約に違反してAmazonに就職する意向であることを知った時点で、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーはAmazonに対し、同氏の雇用契約の存在とその関連条項について書面で明確に通知した」とも説明しました。





また、Amazonはバーロウ氏だけでなく複数の従業員の引き抜きを画策し、契約関係への意図的な妨害・違反・不正競争を行ったとワーナー・ブラザース・ディスカバリーは主張。



「Amazonがバーロウ氏のワーナーメディア・サービスとの雇用契約に介入するわずか数週間前にも、Amazonは同様に、別のワーナー・ブラザース・ディスカバリーの従業員に対し、2027年12月まで有効だった雇用契約に違反するよう不法に働きかけようとした」と訴状には記されています。





カリフォルニア州労働法の下での有期雇用契約の有効性や、契約を結ばないことで有名なテクノロジー企業が、契約を結んでいる従来型メディア企業から幹部を引き抜く慣行についての議論を再燃させる可能性が高いとDeadlineは報じています。



ワーナー・ブラザース・ディスカバリーは「Amazonは確立されたカリフォルニア州法を露骨に無視し、雇用契約を結んでいる原告の従業員(引き抜かれた従業員)に対し、契約違反をしても罰せられないように仕向けようとしました。しかも、彼らが違法行為で責任を問われた場合、Amazonが弁護し補償するという確約を携えてです」とAmazonを非難しています。

