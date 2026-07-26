2026年07月26日 10時40分 取材

動いてしゃべる55cmドール「CutieroidDoll FAガール 轟雷」をワンフェス2026[夏]の会場で見てきました



フィギュアやドール、ソフビ人形などの立体物を扱う世界最大級のイベント「ワンダーフェスティバル 2026[夏]」が2026年7月26日に千葉・幕張メッセで開催されました。その企業ディーラーエリアに動いてしゃべる55cmドール「CutieroidDoll FAガール 轟雷」が展示されるとのことで、実際に見に行ってみました。



Cutieroid Project =Season 2=

https://www.cutieroid.com/







企業ディーラーエリアの7-25-01に、Cutieroid Projectのブースがありました。





CutieroidDoll FAガール 轟雷が展示されていました。轟雷はコトブキヤが展開しているフレイムアームズ・ガールのキャラクター。





キャッチコピーは「動いて、喋って、生きているドール」です。内蔵されている自動関節は頭部3軸と両腕に各4軸で、計11カ所。マイクとスピーカー、NFCタグ、タッチセンサー、バッテリーを内蔵しています。電源はUSB-Cポート経由で充電可能。声優は佳穂成美さんで、97種類の演出、200種類のセリフ、47種類のモーションがコンテンツとして収録されています。





全身像はこんな感じ。





頭と両腕に自由関節が入っているとのことですが、メカメカしいギアボックスや基盤は露出していません。





胸部





足





ブースでは実際にCutieroidDoll FAガール 轟雷が動いて喋るところが公開されています。





例えば、誕生日を祝ってくれる轟雷はこんな感じ。手がぱたぱたと動き、声優さんのボイスで喋ってくれます。



誕生日を祝ってくれるCutieroidDoll FAガール 轟雷 in ワンフェス2026[夏] - YouTube





部屋の壁にはテレビアニメ版主人公の源内あおとの写真が飾られていました。





以下はティータイムを楽しむCutieroidDoll FAガール 轟雷。



ティータイムを楽しむCutieroidDoll FAガール 轟雷 in ワンフェス2026[夏] - YouTube





ピクニックの背景でサンドイッチや紅茶をシートの上に広げてくつろぐ轟雷。



お花畑でのピクニックを楽しむCutieroidDoll FAガール 轟雷 in ワンフェス2026[夏] - YouTube





なお、CutieroidDoll FAガール 轟雷は2026年秋登場予定で、価格は記事作成時点だと不明です。