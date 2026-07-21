サルは就学前の人間の子どもと同程度の幾何学スキルを持っている可能性
人間は三角形や四角形といった図形を解釈する幾何学のスキルを持っており、地図に記された三角形が右向きなのか左向きなのかで方向を判断したり、同じ図形を異なる角度に回転させたものを見て「同じ形だ」と認識したりできます。新たに、アメリカのカーネギーメロン大学の研究チームが行った実験により、ヒト以外の霊長類も就学前の子どもと同程度の幾何学スキルを持っている証拠が示されました。
Continuity in geometric intuition between humans and monkeys | PNAS
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2532934123
Children and Monkeys Share a Common Understanding of Geometry | Dietrich College of Humanities and Social Sciences
https://www.cmu.edu/dietrich/news/news-stories/2026/primate-portal-geometry-jessica-cantlon.html
Monkeys Have Geometric Skills On Par With Human Preschoolers, Study Suggests : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/monkeys-have-geometric-skills-on-par-with-human-preschoolers-study-suggests
ヒト以外の霊長類は道具を使ったり他人の顔を覚えたりする高度な認知能力を持っていますが、幾何学といった一部の概念については人間固有のものであり、霊長類には存在しないと考えられてきました。
今回、カーネギーメロン大学心理学の認知神経科学者であるジェシカ・カントロン教授らの研究チームは、人間の幾何学的スキルが霊長類とどれほど違うのかを調べるための実験を行いました。実験には成体になった4頭のアカゲザル、同じく成体になった4頭のアヌビスヒヒ、アメリカ出身で3～6歳の未就学児55人、正式な教育を受けていない南米・ボリビアの先住民族であるツィマネ族の成人77人でした。また、研究チームは以前の研究で収集されたフランスの未就学児や成人のデータもあわせて分析したとのこと。
カントロン氏は科学系メディアのScienceAlertに対し、「非公式な幾何学教育を受けた大人(ツィマネ族の大人など)と正式な幾何学教育を受けた大人(アメリカ人やフランス人)、そして子どもやサルを研究することで、幾何学的推論のどの側面が自然に現れ、どの側面が教育によって特に強化されるのかを問うことができるでしょう」と述べています。
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