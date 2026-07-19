2026年07月19日 08時00分 サイエンス

圧迫された腫瘍の成長がなぜ遅くなるのかをAIが解明



腫瘍を物理的に圧迫すると成長が遅くなることが知られています。新たな研究で、腫瘍が圧力に屈してしまうメカニズムが明らかになりました。



Stress-dependent growth in breast cancer arises from a mechano-osmotic coupling and cell-sizing checkpoint | PNAS

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2523159123





AI uncovers why squeezed tumors grow slower under physical pressure

https://medicalxpress.com/news/2026-05-ai-uncovers-tumors-slower-physical.html



数十年にわたる研究で、腫瘍細胞の増殖が圧力によって抑えられることが明らかになっていましたが、その理由は完全には理解されていませんでした。この理由を検証するため、アイルランドとベルギーの国際研究チームがAI計算モデルを構築しました。このモデルは、成長する空間がないくらいの圧力をかけられた数千個もの個々の細胞がどのように成長するのかを予測するものです。





研究チームがAIモデルで予測したところ、細胞増殖の鍵が細胞の成長方法にあることがわかりました。細胞は分裂する前にまず大きくならなければならず、そのためにタンパク質や脂質などの複雑な生体分子を合成する必要があります。この過程で浸透圧作用が生じ、水が細胞内へ流入し、小さな風船のように細胞が膨らみます。そして細胞が一定の大きさに達すると、2つに分裂できるようになります。



しかし、腫瘍が周囲の組織によって物理的に閉じ込められ、圧迫されると、このプロセスが妨げられます。仮に外部から圧力が加わると高い静水圧が生じ、細胞内部からの浸透圧による膨張に対抗します。その結果、細胞は分裂を開始するために必要な大きさまで成長できなくなり、増殖は停止します。





研究チームが実際の乳がんモデルで検証したところ、AIの予測が実験結果と一致したため、研究チームは圧力が腫瘍細胞の増殖を遅らせる根本的なメカニズムを特定できたとの確信を得ました。



著者の一人であるEóin McEvoy博士は、「細胞の圧縮や高密度化が、薬剤の浸透や有効性にどのような影響を与えるかについて理解が深まることで、薬剤反応の改善や、新たなメカノセラピー治療の設計に重要な意味を与えます」と述べました。メカノセラピーとは、物理的な刺激で治療を行う方法です。





McEvoy博士はさらに「この発見の意義は、興味深い生物学的現象を説明することにとどまりません。多くの抗がん剤は細胞分裂を標的としていますが、もし腫瘍が存在する環境がすでに増殖を抑制しているのであれば、その相互作用を理解することで、ある種の腫瘍や発生部位では薬剤がよく効く一方で、別のケースでは効かない理由が明らかになる可能性があります」と続けました。

