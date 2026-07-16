2026年07月16日 07時00分 ネットサービス

『アンナ・カレーニナ』『白鯨』『グレート・ギャツビー』など有名な小説の冒頭部分がランダムで表示される「Verba Prima」



SNSでは「印象に残った小説の冒頭」が話題になることが多々あり、お気に入りの小説の書き出しがあるという人もいるはず。「Verba Prima」は、有名な文学作品の冒頭部分がランダムで表示されるシンプルなウェブサイトとなっています。



Verba Prima

https://www.verbaprima.com/



Verba Primaにアクセスすると、イギリスの作家J・R・R・トールキンの代表作『指輪物語』の第一部である『旅の仲間』冒頭部分が表示されていました。このテキストはホビットのビルボ・バギンズが111回目の誕生日をパーティーで祝うという内容で、書籍の最初にある「序章」の部分ではなく、本編第一章「待ちに待った誕生祝い」の冒頭です。





ページを更新するか右上の「NEST CHAPTER」をクリックすると、別の冒頭部分を見ることが可能。





次に表示されたのは、アメリカの小説家カート・ヴォネガットの『スローターハウス5』の冒頭でした。「All this happened, more or less.(ここにあることは、まあ、大体そのとおり起った)」という文章は、これから一体何が語られるのかという期待感を抱かせます。





次はアメリカの小説家ハーマン・メルヴィルの代表作『白鯨』の冒頭。「Call me Ishmael.(私をイシュマエルと呼んでもらいたい)」の一説は世界中で広く知られています。





ポーランド出身の小説家ジョゼフ・コンラッドが1899年から1900年にかけて連載した小説『ロード・ジム』の冒頭は、「6フィート(約180cm)に1インチ(約2.5cm)か2インチ(約5cm)足りない男」についての描写から始まります。





ジェームズ・ボンドシリーズの映画『007/カジノ・ロワイヤル』の原作となったイアン・フレミングの小説『カジノ・ロワイヤル』の冒頭もありました。お堅い文学作品だけでなく、エンターテインメント小説もカバーしているようです。





ロシアの作家レフ・トルストイの長編小説『アンナ・カレーニナ』の冒頭である「All happy families are alike; each unhappy family is unhappy in its own way.(幸せな家族はどれもみな同じようにみえるが、不幸な家族にはそれぞれの不幸の形がある。)」という書き出しには、文化や世代を超えた普遍性とインパクトを感じます。





『名探偵コナン』の主人公である江戸川コナンの名前のネタ元となったエドガー・アラン・ポーの短編小説『告げ口心臓』の冒頭もありました。日本では、ポーといえば『モルグ街の殺人』『黄金虫』『黒猫』などの方が印象が強いかもしれません。





続いて表示されたのは、アメリカのノーベル賞作家アーネスト・ヘミングウェイの代表作『老人と海』の冒頭である、「He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream and he had gone eighty-four days now without taking a fish.(漁師は老いていた。一人で小舟を操って、メキシコ湾流で漁をしていたが、すでに八十四日間、一匹もとれない日がつづいていた。)」という文章です。





アメリカ文学を代表する作家スコット・フィッツジェラルドの代表作『グレート・ギャツビー(華麗なるギャツビー)』の冒頭は、「In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I've been turning over in my mind ever since.(まだ大人になりきれなかった私が父に言われて、ずっと心の中で思い返していることがある。)」というもの。この書き出しに続く父の言葉は、その後のストーリーを象徴するものとなっています。





日本でも人気が高いフランツ・カフカの小説『審判』の冒頭は、「Someone must have slandered Josef K., for one morning, without having done anything wrong, he was arrested.(何者か、ヨーゼフ・Kを密告した者があるに相違ない。というわけは、ある朝、身に覚えのない彼が突然逮捕されたからである。)」となっており、読者を一気に物語の世界に引き込みます。





ソーシャルニュースサイト・Hacker NewsのスレッドにはVerba Primaの作者が現れ、作者はいろいろなスタイルを試した結果今のシンプルな画面になったことや、全部で60個近い文章を用意していることなどを明かしています。



Show HN: Opening lines of famous literary works | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=48908271

