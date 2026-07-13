2026年07月13日 06時00分 サイエンス

幼少期に施設で暮らした子どもは質の高い里親養育を受けたかどうかで16年後の生活スキルに差が出るという研究結果



親元で暮らせない子どもは児童養護施設などの集団養育施設で生活することがありますが、こうした施設では交代制の職員が多くの子どもを世話するため、特定の養育者と継続的な関係を築くのが難しくなる場合があります。また、子ども1人1人の反応に合わせた会話や遊び、周囲を探索する経験が限られることで、情緒・社会性・認知・感覚・運動面の発達に影響が出る可能性があるとのこと。アメリカ・テュレーン大学医学部のミーガン・M・ヘア氏らは、幼い頃に養育者との安定した関わりが大きく不足すると、成人期へ移る時期の生活スキルにどのような影響が残るのかを調べました。



Adaptive Functioning at Age 18 Years Following Severe Early Deprivation: Results of a Randomized Controlled Trial.

https://psycnet.apa.org/record/2026-38423-001



Severe early deprivation leaves lasting mark on life skills 16 years later

https://www.psypost.org/severe-early-deprivation-leaves-lasting-mark-on-life-skills-16-years-later/





ヘア氏らが分析したのは、ルーマニアで親元を離れて施設で暮らしていた子どもの発達を長期的に追跡した「Bucharest Early Intervention Project(ブカレスト早期介入プロジェクト)」のデータです。ブカレスト早期介入プロジェクトは、アメリカの大学などの研究者がルーマニアで実施した研究プロジェクトで、乳幼児期に施設で暮らすことが子どもの発達に及ぼす影響や、施設養育に代わる里親養育による介入が発達とどのように関係するのかを検証することを目的としていました。この研究は2000年～2001年に始まり、ブカレストの6つの施設で暮らしていた子ども136人を対象に行われました。研究開始時の子どもの平均年齢は約22カ月(1歳10カ月)でした。



ブカレスト早期介入プロジェクトでは、研究開始時に子どもの発達状況などを評価した上で、施設で暮らしていた子どものうち条件に合った子どもを「通常の施設養育を受けるグループ」と「研究用に設けられた質の高い里親養育プログラムを受けるグループ」に無作為に分けました。また、施設で暮らした経験のない地域の子どもも比較対象として加えました。





ヘア氏らの研究で18歳ごろの生活スキルに関する分析の対象となったのは、研究開始時に施設で暮らしていた136人のうち追跡できた93人と、施設で暮らした経験のない比較群41人を合わせた計134人です。施設で暮らしていた93人の内訳は、通常の施設養育を受けた子どもが46人、質の高い里親養育を受けた子どもが47人でした。



生活スキルの評価には「Vineland Adaptive Behavior Scales」という尺度が使われました。この尺度は、コミュニケーション・日常生活を送るための技能・人との関わり方など、実生活で必要になる能力を示す適応機能を評価する尺度です。また、ヘア氏らは子どもが12歳と16歳の時点で評価された、養育者との関わりの質も調べました。





ヘア氏らは、18歳ごろの評価で、質の高い里親養育を受けた子どもは通常の施設養育を受けた子どもよりも適応機能のスコアが高く、特にコミュニケーション能力や人との関わり方に関するスキルで差が見られたと報告しています。適応機能のスコアを尺度上の「何歳相当か」に換算した場合でも同じ傾向が確認され、通常の施設養育を受けた子どもの適応機能は平均12.5歳相当だったのに対し、質の高い里親養育を受けた子どもでは平均15.2歳相当だったそうです。



また、施設養育を経験した子ども全体として見ると、施設で暮らした経験のない子どもよりも適応機能が低かったとのこと。つまり、質の高い里親養育を受けた子どもはずっと施設で育った子どもより生活スキルに関する指標が高かったものの、施設出身の子ども全体で見ると、18歳ごろの生活スキルには施設で暮らした経験のない子どもとの差が残っていたことになります。



さらに、ヘア氏らは「18歳ごろの適応機能には12歳時点と16歳時点で評価された養育者との関わりの質も関係していた」と述べています。ヘア氏らの分析では「通常の施設養育を受けたか、質の高い里親養育を受けたか」という違いと18歳ごろの生活スキルの関係の一部は、12歳時点と16歳時点で評価された養育者との関わりの質によって説明できることが示されました。



ヘア氏らは今回の結果について、子どもを支える養育環境が適応機能に良い影響を与えることを示すものだと説明しています。また、幼い頃に施設で暮らした子どもに対して、施設養育に代わる家庭を基盤にした養育を早い段階から整えることは、成人期へ移る時期の生活スキルを支える上で重要だと述べています。