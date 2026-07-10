2026年07月10日 15時00分 ゲーム

ゲームの女性キャラクターのヘアスタイルを現実世界で再現する動画が流行中



昨今のゲームではキャラクタークリエイト画面でさまざまなパーツや髪型を駆使し、自分だけのオリジナルキャラクターを作ることができる作品が増えています。そんなキャラクタークリエイトで登場する女性キャラクター用の髪型を、現実世界で再現した動画がソーシャルメディア上で流行しています。



RPG Players Are Recreating Female Character Hairstyles IRL And The Results Are Hilarious - GameSpot

https://www.gamespot.com/articles/rpg-players-are-recreating-female-character-hairstyles-irl-and-the-results-are-hilarious/



ゲームメディアのGameSpotはゲームのキャラクタークリエイト要素における、女性キャラクターの髪型の選択肢が極端に少ないと指摘。無数の髪の毛をアニメーションすることは難しく、時間がかかり、開発者泣かせであると理解を示しつつ、「ゲームの女性キャラクターの髪型は髪の毛の量が多く、どんなに激しく動いても髪の毛が動かないケースが多い」と指摘しています。



そんなゲームの女性キャラクターの髪型をコミカルに紹介する動画がソーシャルメディアで流行しています。女性キャラクター用の髪型として必ずと言っていいほど実装されているのがツインテール。しかし、異様な形に変形しているケースも少なくありません。





現実世界ではオシャレなメッシーバン(無造作なお団子ヘア)も、ゲームだと強風でもみくちゃにされたあとのような乱雑な髪型になってしまいます。GameSpotはゲーム内のメッシーバンについて、「5歳の妹がセットしたみたいなヘアスタイル」と表現しました。





ゲームに登場するロングヘアがカチカチに固められていることを揶揄するような動画もありました。ゲーム内では髪の毛が奇跡的に動いても太い毛の束がまとまって不自然に動くとGameSpotは指摘しています。





さらに、なぜか額の真ん中に三つ編みが垂れるケースが非常に多い模様。





異様に縦長な髪型も多め。





ただし、最新のゲームではキャラクターの髪の毛の描写がかなり進化しているとGameSpotは主張。例えば、「ドラゴンエイジ: ヴェイルの守護者」では腰まで届く長い髪の毛が1本1本個別に動き、風や体の動き、慣性の変化に反応していたそうで、「このゲームで一番楽しかったのは戦闘中の動きに合わせて髪の毛がひらひらと舞う様子を見ることでした」とGameSpotは記しています。



また、「ドラゴンエイジ: ヴェイルの守護者」では有色人種向けの髪型の選択肢が驚くほど豊富で、ほとんどのゲームで見られるような「男性はありきたりなフェードカットで、女性はアフロか短い三つ編み」といった選択肢をはるかに超える髪型が用意されていたそうです。



なお、そんな「ドラゴンエイジ: ヴェイルの守護者」はゲームエンジンにエレクトロニック・アーツ(EA)が開発したFrostbiteを採用しています。

