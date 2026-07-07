2026年07月07日 17時00分 試食

松屋の期間限定メニュー「やたら牛めし」は刻んだ夏野菜のシャキシャキ食感とほのかな酸味が食欲をかき立てる



牛丼チェーンの松屋で期間限定メニューの「やたら牛めし」が2026年7月7日(火)から提供されています。野菜や漬物を細かく刻んで昆布や醤油などのだしと混ぜ合わせた信州の郷土料理「やたら」を松屋風にアレンジしたメニューで、キュウリ・ナス・大根・ニンジンなどの刻んだ野菜の食感とさっぱりとした旨みが松屋の牛めしに絶妙にマッチした味わいになっているとのこと。どんな味なのか気になったので、実際に食べて確かめてみました。



信州伝統の味「やたら」が初登場「やたら牛めし」発売｜松屋フーズ

https://www.matsuyafoods.co.jp/whatsnew/menu/162868.html



松屋にやってきました。





店頭では「やたら、うまい。」というキャッチコピーとともに、やたら牛めしがアピールされていました。





やたら牛丼の食券を購入。今回は並盛(税込650円)を注文しました。





やたら牛めしの並盛はこんな感じ。





松屋のいつもの牛めしの上に乗っているのが「やたら」です。





キュウリ・ナス・大根・ニンジンなどの夏野菜が細かく刻まれ、昆布とだしと混ぜ合わさっています。食べてみると、シャキシャキとした小気味のいい食感とほのかな酸味があり、昆布由来の粘り気とうまみがしっかりと感じられます。





牛めしの具と一緒に食べると、牛肉や玉ねぎの甘辛さがやたらの酸味とみずみずしさによってさっぱりと流されるようで、さらに昆布やだしのうまみが加わるので、あっさりしながらも味はしっかりとしていて食べごたえがあります。柔らかく弾力のある牛肉の中にシャキシャキとした食感がいいアクセントになっていて、食欲をかき立てらてどんどん食べ進めることができました。やたら牛めしは食欲が減退しがちな夏にぴったりの限定メニューだといえます。





やたら牛めしは松屋の全国店舗で2026年7月7日から提供されています。ただし、一部店舗では提供されていないとのことなので、どうしても食べたい人は事前に目当ての店舗で提供されているかを確認しておくのがよさげです。



ちなみに、松屋の定番メニューである牛めしは冷凍食品にもなっていて、Amazon.co.jpで40食セットを税込8298円で入手できます。



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