2026年06月30日 11時39分 ゲーム

Netflixで「ペルソナ」の実写ドラマシリーズが制作中との報道



映像ストリーミングサービスのNetflixが、アトラスの人気ゲームシリーズ「ペルソナ」の実写ドラマシリーズ化に取り組んでいると、エンターテインメント業界メディアのVarietyが報じています。



'Persona' Live-Action TV Adaptation in the Works at Netflix

https://variety.com/2026/tv/news/persona-live-action-tv-series-netflix-1236798581/





Varietyが情報筋から入手した情報として、Netflixが実写版「ペルソナ」の制作を進めていると報じました。



実写版「ペルソナ」で脚本を担当するのはクリストファー・モンフェット氏で、エグゼクティブプロデューサーおよびショーランナーも務めます。そして、ストレンジャー・シングスの制作会社として知られる21 Laps Entertainmentと、映画「ソニック・ザ・ムービー」のプロデューサーであるドミトリー・M・ジョンソン氏が立ち上げたStory Kitchenが制作を担当。



報道によると、21 Laps Entertainmentのショーン・レヴィ氏、ダン・レヴィン氏、ロバート・アトウッド氏、Story Kitchenのジョンソン氏、マイケル・ローレンス・ゴールドバーグ氏、ティモシー・I・スティーブンソン氏、セガの中原徹氏がエグゼクティブプロデューサーとして参加予定で、プロジェクトの統括は21 Laps Entertainmentのエミリー・フェハー氏が担当します。





ペルソナはセガの子会社であるアトラスが開発・販売するRPGシリーズ。シリーズごとにストーリーは異なるものの、日本の高校生が日常生活を送りながら友情を育み、「ペルソナ」と呼ばれる特殊能力を駆使し、脅威に対処していく様が描かれています。



『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』リマスター版 プロモーション映像 - YouTube





Netflixはこれまでにもゲームの映像化に取り組んでおり、実写ドラマシリーズの「ウィッチャー」や、アニメの「アーケイン」「サイバーパンク：エッジランナーズ」「トゥームレイダー：レジェンド・オブ・ララ・クロフト」などを公開しています。

