2026年06月29日 23時00分 AI

サッカーの才能の宝庫ブラジルでは動画を分析して選手のスカウトを行うAIスカウトアプリが普及しつつある



他のスポーツと比べてデータ活用やテクノロジーの導入で後れを取ってきたサッカーですが、近年は半自動オフサイドテクノロジーを含むさまざまなテクノロジーがAIで管理されていたり、戦術に関するアドバイスが行えるAIまで登場していたりします。そんなサッカー界において才能の宝庫として知られるブラジルでは、動画などを自動分析して選手を評価するAIスカウトアプリが普及しつつあるとThe New York Timesが報じました。



Could Brazil’s Next Big Soccer Star Be Scouted By AI? - The New York Times

https://www.nytimes.com/2026/06/24/world/americas/brazil-soccer-ai-scout-fc-santos.html



サッカー界において才能の宝庫として知られるブラジルですが、若き才能を発掘するための方法に革命をもたらすことが期待されている新しいツールがいくつか存在します。そのうちのひとつが、ベテランスカウトの代わりに若者の才能を評価する、AI搭載のモバイルスカウトアプリである「CUJU」です。



CUJU – Re-Inventing Scouting

https://cuju.pro/





CUJUを開発したのはドイツ人のスポーツエージェントであるロジャー・ウィットマン氏です。同氏はCUJUについて、「CUJUはこれまで注目されてこなかった何百万もの少年少女が注目される大きなチャンスを生み出します」と語ってます。



CUJUはブラジルにおいて、数十万人ものユーザーを集めており、ユーザーのトレーニングデータとプロフィールを収集しています。CUJUは大手サッカークラブの注目も集めており、一部のクラブはすでに選手のスカウトに活用しているそうです。





AIを活用したスカウトプラットフォームは、サッカー選手の才能評価が長年指標や統計に基づいて行われてきたヨーロッパでは既に普及しています。しかし、ブラジルでは深刻な経済格差や地域格差により、スカウト手法の標準化が進んでいませんでした。



これまでブラジルでサッカーの才能を発掘する作業は、人間のスカウトに委ねられてきました。ポルトガル語で「olheiros」と呼ばれるベテランスカウトたちは、都市部からアマゾンの熱帯雨林まであらゆる場所へと赴き、アマチュアの試合や地域リーグの試合、学校のトーナメントなどを観戦して才能の原石を探し求めています。





しかし、AIを使えば人間だけでは見つけられないような新しい才能を発掘できるようになるとThe New York Timesは指摘。また、AIスカウトプラットフォームが普及すれば、スカウトの手が届きにくい地方に住む選手にも、才能を見出されるチャンスが訪れます。



この種のAIスカウトプラットフォームは、ユーザーがアプリに直接アップロードした「練習風景を撮影した動画」を、AIが分析することで機能します。走力やボールコントロールまで、幅広い能力を総合的に評価し、独自の選手評価をスコアとして算出し、選手のデータベースを構築。このデータベースはエージェントが新しい才能を見つけるために利用したり、選手を特定のクラブに直接売り込むために利用されたりするそうです。





ブラジルのサンパウロを拠点とするSport Clube Aguaíは、CUJUのスコアをベースにトライアウトに参加する選手を選出し、選ばれた選手はトライアウトに参加して人間のスカウトによりプレーを評価されます。Sport Clube Aguaíのトライアウトで印象的なプレーを見せた18歳のダヴィ・バロッシさんは、サンタカタリーナ州から車で10時間移動してSport Clube Aguaíのトライアウトに参加したそうです。



AIスカウトプラットフォームが選手に対する正確で標準化された基準を設定するのに役立つことにほとんどの専門家が同意しています。しかし、テクノロジーには盲点がある可能性についても警告しており、例えば身長や筋力に優れた選手が優遇されがちであることなどが指摘されました。また、AIスカウトプラットフォームはまともなインターネット接続環境や高性能なカメラを搭載したスマートフォンを持たない貧しい人にとっては利用しにくいままであるという声もあります。他にも、ユーザーはアップロードした動画を何度でも削除したり差し替えたりすることができるため、優秀でなくとも高いスコアを獲得できてしまう可能性があるという指摘もありました。



ブラジル代表で活躍する選手を何人も発掘してきたというベテランスカウトのジョアン・マラドーナ氏は、「たった15分か20分で、本当に特別な才能の原石を見抜く能力は、誰にも教えられるものではありません。それは神が与えてくれた才能そのものです」と語り、スカウティングはAIに置き換えられるものではないと主張しました。



FootbaoというAIスカウトアプリでは、ブラジル中から数万本もの動画がアップロードされており、その中で最も有望とAIが判断したものを人間のアナリストたちがチェックするそうです。その後、AIが独自の計算式を用いて20種類以上の異なるカテゴリでユーザーを評価し、スコアをつけ、サッカークラブ向けの詳細なレポートを作成することでスカウティングに活用されています。



Footbaoの最高執行責任者であるニック・ラポルト氏は、「我々はスカウトの仕事を奪おうとしているわけではありません。我々はスカウト活動をより効率的かつ経済的にすることを目指しています」と語り、AIスカウトアプリと人間のスカウトの共存をアピールしました。



Footbao

https://www.footbao.world/





ブラジルの名門クラブでサッカーの王様・ペレや、ブラジル代表として活躍するネイマール選手、元日本代表の三浦知良選手などが在籍したことでも知られるサントスFCは、ユースチームの選手パフォーマンスを測定するためにトレーニンググラウンドにドローンを導入する予定です。ドローンの撮影した映像はAIによって分析され、選手のパフォーマンス測定に活用されます。



サントスFCはFootbaoと提携し、スカウトにおいて他クラブより一歩先に行くことを目指しているとのこと。サントスFCの選手スカウトコーディネーターであるカルロス・アントニオ・アヌンシアソン氏は、「私たちは一度にすべての場所にいることはできません。しかし、今日ではテクノロジーの助けを借りることで、はるか遠くで活動することができるようになりました」と語り、テクノロジーの導入でスカウトの幅が広がったことを示唆しています。

