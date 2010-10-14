作家や批評家が選んだ「史上最高の小説100選」・空が青い理由などAmazonで売上トップ10のGIGAZINE記事ランキング2026年5月版はコレ！
GIGAZINEの記事を電子化した書籍を対象に「2026年5月に出版した中で最もたくさん読まれた記事は何なのか？」がわかるランキングを作ってみました。Google検索の影響が大きい普段のアクセス解析記事と違い、Amazonならではのランキングとなっています。
◆1：作家や批評家が選んだ「史上最高の小説100選」が発表される
◆3：最上位モデルのType-Sキーを採用したシンプルなコンパクトキーボード「HHKB Professional Classic Type-S」レビュー
◆4：エレコムの無線ゲーミングマウス「VM800L」レビュー、UWB通信を採用し低遅延通信を実現
◆5：一体なぜ空は青いのか？なぜ地球の夕焼けは赤くて火星の夕焼けは青いのか？
◆6：「回復可能な意思決定」と「回復不可能な意思決定」を分けると迷いは減る
◆7：AIが執筆でスランプや停滞に陥る「ライターズ・ブロック」の解消に役立つかどうか5人の専門家に聞いた結果とは？
◆8：批判的思考力を養い誤情報への抵抗力を高める「深い読書」を身につける方法
◆9：消費者の半数は「生成AIを使用しないブランド」を好む傾向がある
◆10：「ユーリ!!! on ICE」「僕だけがいない街」など日本アニメに造詣の深い「RWBY」スタッフにインタビュー
2026年5月はイギリスの作家や批評家が選んだ「史上最高の小説100選」についてまとめた記事や、美容や健康にいいとされる「白湯」の効能について科学的見地からまとめた記事、執筆でスランプに陥る「ライターズ・ブロック」の解消にAIが役立つのかどうかを専門家が語った記事などがよく読まれていました。
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