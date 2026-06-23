2026年06月23日 12時00分 サイエンス

不妊に悩んでいた女性がまれな「精液アレルギー」だったという事例



アレルギーは特定の物質(アレルゲン)が体内に入ってきた際、本来は無害であるにもかかわらず免疫反応が過剰反応してしまう現象です。代表的なアレルゲンにはスギ花粉や乳製品、ネコまたはイヌの体毛などがありますが、時には意外なものがアレルギー反応を引き起こすケースもあります。科学系メディアのLive Scienceは、不妊に悩んでいた女性がまれな「精液アレルギー」だったという事例を紹介しました。



Case report: Human seminal plasma allergy diagnosis for a woman with unexplained infertility - PMC

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11390391/



Diagnostic dilemma: Woman's infertility may have been caused by rare semen allergy | Live Science

https://www.livescience.com/health/diagnostic-dilemma-womans-infertility-may-have-been-caused-by-rare-semen-allergy



バルト海東岸にあるリトアニア在住の29歳の女性は、男性パートナーとの間に子どもを妊娠することを望んでいましたが、なかなか妊娠することができずにいました。女性は体外受精を2回試みたものの妊娠には至らず、婦人科の検査でも妊娠できない根本原因は特定されなかったとのこと。



女性にはぜん息の既往歴があり、カビ・ネコの毛・ほこりといったアレルゲンの吸入に対してアレルギー反応を示していました。そこで、自身のアレルギーが妊娠の可能性に影響しているのかどうかを調べるため、医療機関で検査を行いました。



医療機関で血液検査をしたところ、女性の血液にはアレルギー反応の原因である白血球の一種・好酸球が以上に多いことが判明。皮膚検査では既知のアレルゲンに加え、ダニ・雑草やイネ科植物の花粉・昆虫・イヌといったものに対しても敏感であることが示されました。





女性はイヌのふけや尿に含まれる「Can f 5」というタンパク質に対して特に敏感でした。Can f 5に対するアレルギーを持つ人は、人間の精液に含まれる同様のタンパク質に対してアレルギー反応を示す場合もあるとのこと。





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