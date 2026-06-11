2026年06月11日 12時02分 AI

16歳未満のソーシャルメディア利用を禁止しAIチャットボットに対して安全基準を定める「安全なソーシャルメディア法案」をカナダ政府が提出



現地時間の2026年6月10日、カナダのアイデンティティ・文化大臣兼公用語担当大臣を務めるマーク・ミラー氏が、「安全なソーシャルメディア法案」(Bill C-34)を提出しました。安全なソーシャルメディア法案は、ソーシャルメディアやAIチャットボットが原因の被害が発生する前に、リスクに対処する責任を負うことを義務付けるものです。



Government of Canada introduces legislation to make social media services and AI chatbots safer for children - Canada.ca

https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/news/2026/06/government-of-canada-introduces-legislation-to-make-social-media-services-and-ai-chatbots-safer-for-children.html





Bill C-34, the Safe Social Media Act - Canada.ca

https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/safe-social-media-act.html



Ottawa moves to restrict social media for kids under 16 | CBC News

https://www.cbc.ca/news/politics/online-harms-ai-social-media-children-9.7229976



Canada Just Tabled a Social Media Ban for Kids Under 16. Here’s What Happens Next | iPhone in Canada

https://www.iphoneincanada.ca/2026/06/10/canada-social-media-ban-kids-under-16-bill-c34/



Canada introduces legislation to ban social media for children under 16, regulate AI chatbots | Reuters

https://www.reuters.com/legal/litigation/canada-introduces-legislation-ban-social-media-children-under-16-2026-06-10/



Canada Announces Bill Banning Social Media For Anyone Under 16

https://www.engadget.com/2191879/canada-announces-bill-banning-social-media-for-anyone-under-16/



Canada moves to ban social media accounts children under 16 | AP News

https://apnews.com/article/canada-social-media-ban-16-kids-292444c9dd8773aeb4119aaa9eae5990



Ottawa introduces bill to ban social media for kids under 16 | BetaKit

https://betakit.com/ottawa-introduces-bill-to-ban-social-media-for-kids-under-16/



ミラー氏が提出した「安全なソーシャルメディア法案」(Bill C-34)は、ソーシャルメディアおよびAIチャットボットに新しい安全要件の導入を義務付け、オンラインサービスの責任と透明性を高めることを目的とした法案です。





安全なソーシャルメディア法案は、16歳未満の子どもがソーシャルメディアサービスにアカウントを持つことを禁止する制限が含まれますが、ソーシャルメディア側が子どものための十分な安全対策を講じていることを証明できれば、例外を申請することも可能です。



安全なソーシャルメディア法案では、製品や機能の設計において子どもの安全を最優先とし、特定のコンテンツやリスクの高いやり取りに、子どもが触れる機会を減らすための措置を盛り込むことも義務付けられます。規制対象となるサービスは、プラットフォーム上のリスクを特定・軽減・対処することも求められます。





安全なソーシャルメディア法案は、以下の3つの責務を通じて機能します。



・児童保護義務

安全なソーシャルメディア法案によって規制されるすべてのサービスに適用される義務。



ライブストリーミングやユーザーがアップロードする成人向けコンテンツサービスを含むソーシャルメディアは、以下の2つの追加的な義務が課せられます。



・責任ある行動義務

サービス提供者は、7つのカテゴリの有害コンテンツへの接触に伴うリスクを評価・軽減し、人工的に生成・改変されたコンテンツにラベルを付け、ユーザーが有害コンテンツを報告したり、他のユーザーをブロックしたりするための明確でアクセスしやすい方法を提供することが求められます。



・特定コンテンツへのアクセスを遮断する義務

児童を性的被害に遭わせるコンテンツ、被害者を再び被害に遭わせるコンテンツ、ディープフェイクによる性的画像など、同意なしに伝達される親密なコンテンツを迅速に削除することを要求します。



AIチャットボットも「責任ある行動義務」の対象となります。さらに、AIチャットボットには以下のことが求められます。



・AIチャットボットが有害なコンテンツを送信するリスクを軽減する。

・利用者が自分自身や他人に危害を加えようとする場合など、危機的状況における報告基準について透明性を確保すること。

・AIチャットボットが有害な行動をとるリスクを軽減する。



これに加え、安全なソーシャルメディア法案には「規制の執行」「法令遵守の確保」「子どもにとってより安全なオンラインサービスの実現」「オンライン上の被害を受けた人々への支援を行うための独立したデジタル安全委員会の設立」も盛り込まれています。





カナダのマーク・カーニー首相は、自身のXアカウント上で「本日、カナダ政府は子どもたちをオンラインで保護するための新たな法案を提出しました。カナダの安全なソーシャルメディア法は、ソーシャルメディアおよびAIプラットフォームに責任を負わせ、より安全にし、16歳未満の子どもたちのソーシャルメディアへのアクセスを制限するものです。ますます多くの子どもたちが、不安・うつ病・自傷行為・搾取に苦しんでいます。子どもたちを安全に保つために、我々は法律が技術の進歩に追いつくことを確保しなければなりません」と言及。



Today, our government introduced new legislation to protect our kids online. Canada's Safe Social Media Act will hold social media and AI platforms accountable, make them safer, and restrict access to social media for children under 16.



More and more kids are suffering from… — Mark Carney (@MarkJCarney) June 10, 2026



カナダの人工知能・デジタルイノベーション担当大臣であるエヴァン・ソロモン氏は、「子どもたちはオンラインで安全である権利を持っています。今日、我々はオンラインサービスに責任を負わせ、子どもたちの保護を強化し、プラットフォーム設計の最初から安全策を組み込むための『安全なソーシャルメディア法』を導入しました。これは、カナダ人にとってより安全なオンライン世界への重要な一歩です」と投稿しています。



Children have the right to be safe online.



Today, we introduced the Safe Social Media Act to hold online services accountable, strengthen protections for children, and make safety part of how platforms are designed from the start.



This is an important step toward a safer online… pic.twitter.com/WVQKpMIZnw — Evan Solomon (@EvanLSolomon) June 10, 2026



これに対して、カナダのオタワ大学でインターネットおよび電子商取引法の研究委員長を務めるマイケル・ガイスト氏は、以下のように批判を展開しました。



「政府が何でもありのアプローチを取っており、すべてを『安全なソーシャルメディア法案』に詰め込み、多くの重要な詳細を将来の規制に委ね、その多くはまだ存在しない委員会が決定することになります。これには何年もかかるでしょう」



Here’s my initial post on Digital Safety bill: gov’t taking a kitchen sink approach by throwing everything into Bill C-34 and leaving many key details to future regulations, many to be decided by a Commission that doesn’t exist yet. This will take years.https://t.co/OR1j9K9msg — Michael Geist (@mgeist) June 10, 2026



さらに、「ミラー氏は『16歳未満の子どもがソーシャルメディアサービスにアカウントを持つことを禁止する制限』は、国王裁可を持って効力が発生すると語ったと聞いています。しかし法案によると、施行には内閣の命令が必要であり、対象サービスの基準を定める規則が整備されるまではどのサービスも規制対象になりません。さらに、義務は後に内閣が指定したサービスにのみ適用されます」とコメント。



I'm told Minister Miller said the under-16 ban takes effect on royal assent. The bill says otherwise: nothing operates without a cabinet order (s.130), no service is covered until threshold regulations exist (s.6), and the duty applies only to services cabinet later names (s.27) — Michael Geist (@mgeist) June 10, 2026



「『安全なソーシャルメディア法案』の不確実性と未確定の要素の量は驚くべきものです。内閣と将来のデジタル安全委員会にあまりにも多くが委ねられています。今日のティーンエイジャーたちはソーシャルメディアへのアクセスを失うことを心配していますが、それほど心配する必要はありません。この実施には何年もかかるでしょう」



The amount of uncertainty and to-be-determined aspects of Bill C-34 are astonishing. So much left to cabinet and future Digital Safety Commission. Teenagers today concerned about losing access to social media don’t have too much to worry about. This will take years to implement. — Michael Geist (@mgeist) June 10, 2026