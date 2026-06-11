2026年06月11日 12時00分 AI

将来有望なサッカー選手の才能をAIで発掘することはできるのか？



2026年6月から開催されるFIFAワールドカップでは、世界中から才能にあふれたサッカー選手らが集まり、国を背負って試合に臨みます。近年、そんな将来のスター選手を発掘するためにAIが使われるようになっていますが、果たしてAIの活用で本当に将来有望なスポーツ選手を見いだせるのかについて、スウェーデンのマルメ大学でスポーツ科学を研究するリア・モンシーズ氏が解説しました。



Can AI really spot the next football superstar – or is it changing the game in troubling ways?

https://theconversation.com/can-ai-really-spot-the-next-football-superstar-or-is-it-changing-the-game-in-troubling-ways-280378



将来有望なサッカー選手の発掘は、長年にわたり熟練したスカウトの目に頼ってきました。しかし近年はそのプロセスがデータ主導型になりつつあり、世界中のエリートサッカーアカデミーではGPSトラッカー・自動ビデオ分析ツール・AI搭載プラットフォームなどが使われるようになっているとのこと。





この風潮についてモンシーズ氏は、「金銭とグローバルな競争によって形作られるスポーツにおいて、その魅力は明白です。クラブはより良い意思決定を、できるだけ早く行いたいと考えています。才能ある選手を早く見つけられるほど、得られるリターンは大きくなる可能性があります」と述べています。



ところが、新たな才能発掘の領域におけるAIテクノロジーの導入は、「才能を本当に数値化できるのか」「テクノロジーやAIが偏見を克服できるのか、それとも新たな偏見を生み出すのか」といった問題を提起します。





事実として、現代サッカーでは若い才能の発掘が活発化しています。スペイン人サッカー選手のラマン・ヤミル氏はわずか6歳でFCバルセロナの育成組織にスカウトされ、クラブ史上最年少の15歳9カ月16日でトップチームデビューを果たしました。



それでも、すべての才能が幼少期から開花したり見いだされたりするわけではなく、アメリカのスター選手であるアレックス・モーガン氏が本格的にサッカーを始めたのは10代になってからであり、元イタリア代表のルカ・トーニ氏がトップレベルに到達したのは20代前半のことでした。いわゆる「遅咲き」の選手は、アスリートの身体的・精神的・社会的な成長スピードはそれぞれ異なっており、幼少期や青年期に成功を予測することの難しさを示しています。



一方でAIシステムは大規模なデータセットを分析し、成功するとされる選手に当てはまる「特定のパターン」を探すことに依存しています。モンシーズ氏は、「問題はパターンが過去に基づいている点にあります」と指摘しています。





この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 無料メンバー限定記事は1059本あり、さらに増えるよ！ 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する

