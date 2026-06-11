将来有望なサッカー選手の才能をAIで発掘することはできるのか？
2026年6月から開催されるFIFAワールドカップでは、世界中から才能にあふれたサッカー選手らが集まり、国を背負って試合に臨みます。近年、そんな将来のスター選手を発掘するためにAIが使われるようになっていますが、果たしてAIの活用で本当に将来有望なスポーツ選手を見いだせるのかについて、スウェーデンのマルメ大学でスポーツ科学を研究するリア・モンシーズ氏が解説しました。
Can AI really spot the next football superstar – or is it changing the game in troubling ways?
https://theconversation.com/can-ai-really-spot-the-next-football-superstar-or-is-it-changing-the-game-in-troubling-ways-280378
将来有望なサッカー選手の発掘は、長年にわたり熟練したスカウトの目に頼ってきました。しかし近年はそのプロセスがデータ主導型になりつつあり、世界中のエリートサッカーアカデミーではGPSトラッカー・自動ビデオ分析ツール・AI搭載プラットフォームなどが使われるようになっているとのこと。
この風潮についてモンシーズ氏は、「金銭とグローバルな競争によって形作られるスポーツにおいて、その魅力は明白です。クラブはより良い意思決定を、できるだけ早く行いたいと考えています。才能ある選手を早く見つけられるほど、得られるリターンは大きくなる可能性があります」と述べています。
ところが、新たな才能発掘の領域におけるAIテクノロジーの導入は、「才能を本当に数値化できるのか」「テクノロジーやAIが偏見を克服できるのか、それとも新たな偏見を生み出すのか」といった問題を提起します。
事実として、現代サッカーでは若い才能の発掘が活発化しています。スペイン人サッカー選手のラマン・ヤミル氏はわずか6歳でFCバルセロナの育成組織にスカウトされ、クラブ史上最年少の15歳9カ月16日でトップチームデビューを果たしました。
それでも、すべての才能が幼少期から開花したり見いだされたりするわけではなく、アメリカのスター選手であるアレックス・モーガン氏が本格的にサッカーを始めたのは10代になってからであり、元イタリア代表のルカ・トーニ氏がトップレベルに到達したのは20代前半のことでした。いわゆる「遅咲き」の選手は、アスリートの身体的・精神的・社会的な成長スピードはそれぞれ異なっており、幼少期や青年期に成功を予測することの難しさを示しています。
一方でAIシステムは大規模なデータセットを分析し、成功するとされる選手に当てはまる「特定のパターン」を探すことに依存しています。モンシーズ氏は、「問題はパターンが過去に基づいている点にあります」と指摘しています。
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