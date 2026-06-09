2026年06月09日 11時25分 AI

AIが経済に与える影響を研究する交流プラットフォーム「OpenAI Economic Research Exchange」をOpenAIが設立



AIは人々の生活に多大な影響を及ぼし企業の運営方法を一変させたといわれていますが、実際にどれほど変化したのかを理解するためには確固たる証拠と研究者らによる厳密な実証研究が必要だとして、それらを統合するための交流プラットフォーム「OpenAI Economic Research Exchange」をOpenAIが設立しました。



Introducing the OpenAI Economic Research Exchange | OpenAI

https://openai.com/index/economic-research-exchange/





OpenAI Economic Research Exchange | OpenAI

https://openai.com/index/economic-research-exchange-request-for-proposals/



Economic Research Exchange Application | OpenAI

https://openai.com/form/economic-research-exchange/



「OpenAI Economic Research Exchange」は、OpenAIの経済研究チーム(OpenAI Economic Researchチーム)が外部研究者との連携を正式化・拡大するために立ち上げられたプラットフォームです。このプラットフォームを通じ、外部研究者はOpenAIの経済研究チームと協力してAIが労働者、企業、制度といった経済にどのような影響を与えているのかについて研究することができます。



OpenAIはOpenAI Economic Research Exchange設立の背景として「AIは、人々の働き方、企業の運営方法、そしてアイデアの創出・共有のあり方を変えつつあります。そうした変化を理解するには、逸話だけでは不十分です。現実世界の証拠に基づき、幅広い研究者コミュニティによって進められる厳密な実証研究が必要です」と説明しました。





設立にあたり、OpenAIは「現在のOpenAI経済研究の優先事項に合致する提案を行った応募者には、作業方法に関するフォローアップ面談と、実務分析を担当する担当者の技術選考への参加を依頼する場合があります」と述べています。



OpenAIが募集する主要な研究課題は以下の通りです。



・労働市場への影響：AIへの暴露という側面を超えて、モデルの能力向上に伴い、実際にどの職業が人員増強、人員削減、新たな業務創出、あるいは雇用増加を経験する可能性が高いか、あるいは既に経験しているかを測定するにはどうすればよいか？

・雇用主の行動と職務設計：AIは採用需要や求人内容、選考、報酬、チーム構成、そして企業がAIに合わせて職務を再設計するかどうかなど、雇用主の行動をどのように変化させるのか？

・家計福祉：AIが正式な仕事以外で家計福祉に及ぼす影響とはどのようなものか？意思決定、時間の使い方、介護、家計計画、健康管理、そして日々の経済的幸福への影響を含めて考える。

・AIと教育：教師はどのようにAIツールを活用しているのか？また、AIの導入によって教師の役割は変化したり拡大したりしているのか？AIに触れることで、生徒の学習やキャリア準備に関する選択はどのように変わるのか？

・不平等なアクセスと恩恵：AIの恩恵を受けていないのは誰で、その理由は何か？最も重要な障壁は何か、そしてそれらを解決するにはどうすればよいか？

・中小企業と個人事業主：AIは中小企業、フリーランサー、個人事業主、クリエイター、その他の独立した、あるいは非公式な経済活動にどのような影響を与えるのか？

・公共部門および市民社会：公共部門および市民社会におけるAIの経済的影響とは？公共部門の生産性、給付へのアクセス、教育行政、人材派遣機関、許認可、税務行政、公共サービスの提供など、公共部門および市民社会におけるAIの経済的影響とは？

・知識生産とイノベーション：AIは、科学、研究開発、研究ワークフロー、専門家の生産性、特許、最先端知識の普及など、知識生産とイノベーションをどのように変えるのか？

・市場構造：AI導入による市場構造への影響はどのようなものか？例えば企業の優位性、プラットフォームへの依存度、交渉力、サプライヤーとの関係、参入障壁など。

・価値の測定：AIの経済的価値をどのように測定すべきか。具体的には、支払意思額、顕在化価値、タスクレベルの時間短縮、回避コスト、品質調整後の成果、持続的な生産性向上などをどのように測定すべきか？





これらを提案した外部研究者には、数カ月間に及ぶOpenAIからの研究支援と、主任研究者に対する2万5000ドル(約400万円)の研究助成金、その他報酬やデータへのアクセス権などが提供されます。



OpenAIは「応用的な因果推論、測定手法、労働経済学、生産性、企業、教育、起業、公的財政、地域経済学、開発、不平等、または関連分野において、優れた実証研究能力と専門知識を持つ研究者からの提案を歓迎します」と述べました。

