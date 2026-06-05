2026年06月05日 08時00分 AI

63％の人々が心理的なサポートを求めてAIを利用したことがあり42％はAIのアドバイスに常に従うとの調査結果



ChatGPTやGeminiといったAIはまるで人間のようなやり取りが可能であり、日々の相談相手や話し相手としてAIを活用する人もいます。新たに、フランスの金融・保険グループのアクサと市場調査企業のIPSOSが発表したレポートで、なんと63％もの人々が心理的なサポートを求めてAIを利用していることが報告されました。



Mind Health Report 2026.pdf

(PDFファイル)https://www-axa-com.cdn.prismic.io/www-axa-com/ah6dqAeQX7-eWiOH_axa_mind_health_report_2026_va.pdf



Mental health: although screens can play a negative role, more than 6 out of 10 people turn to artificial intelligence for psychological support. | AXA

https://www.axa.com/en/press/press-releases/2026-mind-health-report



アクサとIPSOSは2021年から、世界中の人々を対象にメンタルヘルスについて調査したレポート「Mind Health Report」を発表しています。2026年6月3日に発表された2026年版レポートは、アメリカ・メキシコ・ブラジル・アイルランド・イギリス・ベルギー・ドイツ・スペイン・フランス・スイス・イタリア・トルコ・中国・香港・タイ・フィリピン・韓国・日本の18カ国に住む、18～75歳の合計1万9000人を対象に実施された調査結果をまとめたものです。





今回のレポートでは調査対象者の46％が精神的に苦しんでいる、あるいは落ち込んでいると回答しました。これは2022年の調査から6パーセントポイント高い値です。





調査回答者は勤務時間と週末を除いて、1日あたり5.1時間以上もスクリーンを見ていると回答しており、特にフィリピンとタイでは1日あたり6.4時間に達したとのこと。それにもかかわらず75％はスクリーンタイムが自分の日常生活に悪影響を及ぼしていると認識しており、40％は日常的に孤独を感じていました。





また、調査回答者の63％が「メンタルヘルスの問題のためにAIを使ったことがある」と回答しており、21％は日常的にAIを使用していると答えました。一般的なチャットAIの多くは無料であり、人間の相談相手や医療機関とは違って24時間いつでも利用できるほか、即座に答えを返してくれる点や、自分に恐怖を与えたり恥をかかせたりしない点などが好まれているとみられます。





調査では55％がAIの回答に満足していると答えましたが、45％はメンタルヘルスに関するAIの回答に満足していないと答えました。42％はAIのメンタルヘルスに関するアドバイスに常に従っており、38％はメンタルヘルスの専門家よりもAIプラットフォームを信用しているとのこと。しかし、ユーザーの32％がAIからのアドバイスに不快感を覚えたと回答しているほか、28％はAIのアドバイスによって有害な行動を取ってしまったと回答しています。





回答者のうち48％は職場でメンタルヘルスの問題について語りたくないと考えている一方、84％の人々は雇用主が提供するメンタルヘルスとウェルビーイングのサポートプログラムがあったら参加したいと答えました。この結果は、従業員をサポートする上で企業が果たす役割の重要さを強調するものです。





アクサのヨーロッパ市場およびヘルスケア部門のCEOを務めるパトリック・コーエン氏は、「私たちは責任ある雇用主が根本的な障壁、すなわち初回相談へのアクセスを克服することに注力すべきだと考えています。早期支援においてAIの役割が拡大していることは明らかですが、これらのツールはセラピストに取って代わることはできません」と語りました。

