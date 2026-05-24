『名探偵コナン』と『名探偵プリキュア』がテレビ局や会社の垣根を越えて名探偵コラボへ
アニメ放送30周年の『名探偵コナン』と、人気アニメシリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』のコラボが決定しました。お互いの作品にキャラクターが登場するほか、コラボグッズも展開されるとのことです。
土曜よる『名探偵コナン』×日曜あさ『名探偵プリキュア！』名探偵コラボ決定！！｜トピックス｜名探偵プリキュア！｜朝日放送テレビ
https://www.asahi.co.jp/precure/star-detective/topics/202605_conan.html
👓━━━━━━━━━— プリキュア「名探偵プリキュア！」公式 (@TVanime_precure) May 24, 2026
「名探偵コナン」
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「名探偵プリキュア！」
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「名探偵コナン」とのスペシャルコラボが実現❣✨
5月31日(日) 放送の「名探偵プリキュア！」に
江戸川コナンが登場👓
さらに 6月6日(土) 「名探偵コナン」には… pic.twitter.com/GXGEi8qOlC
5月31日（日）『名探偵プリキュア！』に 江戸川コナンが!! 6月6日（土）『名探偵コナン』に キュアアンサーがそれぞれ登場!!
https://www.ytv.co.jp/conan/news/
「#名探偵コナン」— アニメ名探偵コナン【公式】⚽️ (@conan_anime1000) May 24, 2026
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「#名探偵プリキュア！」
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スペシャルコラボが決定！
📺5/31(日)
「名探偵プリキュア！」に
江戸川コナンが登場👓
📺6/6日(土)
「名探偵コナン」に
キュアアンサーが登場💜
詳細はコチラ👇https://t.co/AFk0NCFGhR pic.twitter.com/q6xoPBkzwx
両作品のプロデューサーからは以下のコメントが発表されています。
『名探偵コナン』プロデューサー・吉田剛志氏(読売テレビ)：
「来年のプリキュアは探偵なんです」
多田プロデューサーと出会ってから1年――。あの日を思うと、胸が熱くなります。
テレビ局も制作会社も原作出版も異なる両作のコラボ。前例もなく、実現不可能に思えるハードルより、“これは面白くなる”という確信が先にありました。
……からのハードな調整はご想像にお任せします(笑)。
ちなみに、プリキュアへのメッセージをネクストコナンズヒント後に込めましたので、最後までお見逃しなく。
奇跡のコラボ、見せてあげる！
『名探偵プリキュア！』プロデューサー・多田香奈子氏(ABCアニメーション)：
「来年、『名探偵コナン』とコラボさせてください！」
吉田プロデューサーの元へ押しかけたのは、1年前――。いまこのような形で実現できたこと、心から嬉しいです。
様々なハードルがあることはわかっていました。
たとえ実現できなかったとしても、当たって砕けよう！
でも、「名探偵コナン」のスタッフの皆さんと出会い、「視聴者の皆さんに楽しんでもらうことが一番」
そんな想いを胸に、かつてないコラボ成立にたどり着くことができました。
小学生から地上波でリアタイしていた「名探偵コナン」、30周年という長い年月愛され続けている「名探偵コナン」、個人的にもこのうえなく感慨深く、感謝でいっぱいです。
驚きと楽しさに溢れたコラボになっています。
最初は衝撃、中身は愉快、名探偵コラボ！
©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
©ABC-A／東映アニメーション
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in アニメ, Posted by logc_nt
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