2026年05月24日 14時41分 アニメ

『名探偵コナン』と『名探偵プリキュア』がテレビ局や会社の垣根を越えて名探偵コラボへ



アニメ放送30周年の『名探偵コナン』と、人気アニメシリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』のコラボが決定しました。お互いの作品にキャラクターが登場するほか、コラボグッズも展開されるとのことです。



土曜よる『名探偵コナン』×日曜あさ『名探偵プリキュア！』名探偵コラボ決定！！｜トピックス｜名探偵プリキュア！｜朝日放送テレビ

https://www.asahi.co.jp/precure/star-detective/topics/202605_conan.html







5月31日（日）『名探偵プリキュア！』に 江戸川コナンが!! 6月6日（土）『名探偵コナン』に キュアアンサーがそれぞれ登場!!

https://www.ytv.co.jp/conan/news/







両作品のプロデューサーからは以下のコメントが発表されています。



『名探偵コナン』プロデューサー・吉田剛志氏(読売テレビ)：

「来年のプリキュアは探偵なんです」

多田プロデューサーと出会ってから1年――。あの日を思うと、胸が熱くなります。

テレビ局も制作会社も原作出版も異なる両作のコラボ。前例もなく、実現不可能に思えるハードルより、“これは面白くなる”という確信が先にありました。

……からのハードな調整はご想像にお任せします(笑)。

ちなみに、プリキュアへのメッセージをネクストコナンズヒント後に込めましたので、最後までお見逃しなく。

奇跡のコラボ、見せてあげる！



『名探偵プリキュア！』プロデューサー・多田香奈子氏(ABCアニメーション)：

「来年、『名探偵コナン』とコラボさせてください！」

吉田プロデューサーの元へ押しかけたのは、1年前――。いまこのような形で実現できたこと、心から嬉しいです。

様々なハードルがあることはわかっていました。

たとえ実現できなかったとしても、当たって砕けよう！

でも、「名探偵コナン」のスタッフの皆さんと出会い、「視聴者の皆さんに楽しんでもらうことが一番」

そんな想いを胸に、かつてないコラボ成立にたどり着くことができました。

小学生から地上波でリアタイしていた「名探偵コナン」、30周年という長い年月愛され続けている「名探偵コナン」、個人的にもこのうえなく感慨深く、感謝でいっぱいです。

驚きと楽しさに溢れたコラボになっています。

最初は衝撃、中身は愉快、名探偵コラボ！



©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

©ABC-A／東映アニメーション

