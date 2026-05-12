2026年05月12日 12時00分 サイエンス

「超音波」でインフルエンザウイルスや新型コロナウイルスを破壊することに成功



超音波は人間の可聴域である約2kHz～20kHzを超える高い周波数の音波であり、すでにエコー検査や医療機器の洗浄などに用いられています。ブラジル・サンパウロ大学の研究チームが主導した実験では、超音波を使ってインフルエンザウイルスや新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)を破壊することに成功しました。



Ultrasound effectively destabilizes and disrupts the structural integrity of enveloped respiratory viruses | Scientific Reports

https://www.nature.com/articles/s41598-026-37584-x



Scientists use ultrasound to destroy influenza A and COVID-19 viruses without damaging human cells

https://agencia.fapesp.br/scientists-use-ultrasound-to-destroy-influenza-a-and-covid-19-viruses-without-damaging-human-cells/57968



Scientists Destroy COVID And Flu Viruses in The Lab With Sound Waves : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/scientists-destroy-covid-and-flu-viruses-in-the-lab-with-sound-waves



ウイルスは宿主細胞の分子機構を乗っ取って増殖する構造体であり、軽度の季節性感染症から致死的な疾患まで、さまざまな感染症を引き起こすことが知られています。鳥インフルエンザや新型コロナウイルス感染症(COVID-19)などの深刻なウイルス感染症に対処するため、ワクチン開発の加速や革新的な治療戦略の開発が求められています。



これまでの対ウイルス戦略は人の体内で作用する必要性があることから、生物学的および生化学的な手法が主流となってきましたが、部屋や器具などの消毒には放射線や超音波などの物理学的な手法が用いられてきました。そこで研究チームは、超音波によって引き起こされる微細な振動を用いて、周囲の細胞に影響を与えずにウイルスを破壊する方法を開発しました。





実験には病院で使用されている超音波装置が用いられ、SARS-CoV-2やA型インフルエンザウイルス(H1N1)を3MHz～20MHzの超音波にさらしました。研究チームはウイルスの物理的な変化を記録し、超音波で処理したウイルスが実験室内の細胞に感染できるかどうかを調査しました。





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