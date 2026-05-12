2026年05月12日 12時39分 ネットサービス

「Netflixがユーザーの同意なく情報を収集するスパイ行為をした」とテキサス州が提訴



「消費者の個人データを使用して数十億ドル(数千億円～数兆円)を稼ぎながら消費者を誤解させてきた」として、テキサス州のケン・パクスストン州司法長官がNetflixを提訴したと発表しました。



Attorney General Ken Paxton Sues Netflix for Spying on Texas Kids and Consumers by Illegally Collecting Users’ Data Without Their Knowledge or Consent | Office of the Attorney General

https://www.texasattorneygeneral.gov/news/releases/attorney-general-ken-paxton-sues-netflix-spying-texas-kids-and-consumers-illegally-collecting-users

https://i.gzn.jp/img/2026/05/12/texas-sues-netflix-for-spying/paxton.png

Netflix sued by Texas for allegedly spying on children, addicting users | Reuters

https://www.reuters.com/world/netflix-sued-by-texas-allegedly-spying-consumers-2026-05-11/



Texas accuses Netflix of spying on children in new lawsuit | Technology | The Guardian

https://www.theguardian.com/technology/2026/may/11/texas-sues-netflix-lawsuit



テキサス州司法長官事務所によると、Netflixのリード・ヘイスティングスCEOがかつて「広範なユーザーデータの収集・共有はしていない」と主張したにもかかわらず、Netflixはユーザーの視聴習慣・好み・使用端末・ネットワーク・アプリの使用状況など数十億件の行動を追跡・記録しているとのこと。





一般アカウントかキッズアカウントかを問わず収集されたデータはブローカーに販売され、他のプラットフォームから収集されたデータと組み合わされて詳細は消費者プロファイルが構築され、広告ネットワークに利用されています。Netflixはこのデータ販売により年間数千億円以上を稼いでいるとみられます。



また、Netflixは子どもを含むユーザーが動画を長時間視聴し続けることを目的として自動再生機能を組み込むなど、中毒性のあるプラットフォーム設計を行っていることも指摘されています。



パクストン州司法長官は「Netflixはテキサス州の人々の同意なく個人データを違法に収集し、テキサス州民から利益を上げることを目的とした監視プログラムを構築しました。我々の事務所は、その阻止に全力を尽くします。Netflixは、うたい文句ほどに広告の少ない子どもに優しいプラットフォームではありません。むしろ、消費者の個人データを販売して巨額を得ながら、消費者を誤解させてきました。私は、ビッグテックによると欺瞞行為からテキサス州の人々を守り、テキサスの法律に基づいて企業が責任を負うよう、引き続き取り組んでいきます」と述べました。



なお、訴えに対してNetflixの広報担当者は「不正確でゆがめられた情報に基づいた、根拠のない訴訟です。Netflixはメンバーのプライバシーを真剣に受け止め、事業を展開するすべての土地でプライバシーとデータ保護を順守しています」と、疑いを否定しています。



ちなみに、パクストン氏は2026年11月に行われる中間選挙でのテキサス州共和党上院議員候補の座を、現職上院議員のジョン・コーニン氏、下院議員のウェズリー・ハント氏と三つ巴で争っています。2025年10月時点での支持率はパクストン氏が28％、コーニン氏が24％、ハント氏が19％で、パクストン氏がリードしています。



米テキサス州の共和党上院議員候補選出は三つどもえの激戦、アボット知事は4選目立候補を表明(米国) | ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース - ジェトロ

https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/11/91e539ec645e0b61.html

