2026年05月12日 12時40分 アニメ

大友克洋がアニメ制作スタジオ「OVAL GEAR animation studio」を設立して新作アニメ制作を開始



『AKIRA』をはじめとした作品で知られる漫画家・映画監督の大友克洋氏がアニメーション制作スタジオ「OVAL GEAR animation studio(オーバル・ギア アニメーションスタジオ)」を設立したことが発表されました。すでに新規タイトルの制作が進行しているとのことで、スタジオではアニメーターおよび制作スタッフの募集を行っています。



OVAL GEAR animation studio

https://oval-gear.com/



OVAL GEAR animation studio（@OVAL_GEAR）さん / X

https://x.com/oval_gear



発表によると、OVAL GEAR animation studioは大友氏が長年培ってきた映像表現と作家性を次世代へと継承し、世界に向けて新しいアニメーション作品を発信していくことを目的として設立されたスタジオだとのこと。





すでに進行中の新規タイトルについての情報は、準備が整い次第発表されることになっています。



大友氏といえば、1980年から発表された『童夢』の画面表現が多方面に影響を与えたことが知られています。



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また、1982年から1993年にかけて週刊ヤングマガジンに連載された『AKIRA』は、1988年に自らの手でアニメ映画化。連載中の作品だったためストーリーは大きく変更されています。主人公・金田がバイクを横滑りさせるように停車させるシーンは、数多くのアニメや漫画でバイクや自転車に乗ったキャラクターによるオマージュが作られ続けています。



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なお、「OVAL GEAR animation studio」は2026年5月11日に株式会社stuから社名を変更した株式会社ANDENTの子会社、株式会社オーバル・ギアが設立したスタジオです。ANDENTは2026年から映像・アパレル・LBE(ロケーションベースエンタテインメント)などにおけるオリジナルタイトル、ブランド、体験のリリースを予定しており、ジャンルや表現手法にとらわれない、新しい価値の創出に挑戦することを表明しています。



ANDENT inc.

https://andent.jp/

