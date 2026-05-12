DiscordのNitroに「Xbox Game Pass無料特典」＆「ロジクールのゲーミングギア割引き特典」などが追加される
ゲーマーに人気のコミュニケーションアプリ「Discord」には各種サービスをアップグレードできる「Nitro」と呼ばれる有料プランが用意されています。このNitroに「Nitro Rewards(Nitro報酬)」という特典を追加することが2026年5月11日に発表されました。
Nitro報酬 – Discord
https://support.discord.com/hc/ja/articles/39188406147479
NitroにXbox Game Passと新たな特典が付属。Nitroの報酬が誕生。
https://discord.com/blog/nitro-rewards
Xbox Game Pass と Discord: パートナーシップの発展が、より多くの特典をプレイヤーに提供 - Xbox Wire Japan
https://news.xbox.com/ja-jp/2026/05/11/xbox-game-pass-and-discord-partnership-announce/
DiscordのNitroは投稿できるファイルサイズの上限緩和や特殊絵文字の使用許可などを含む各種アップグレードを受けられる有料プランです。新たに追加されたNitro報酬はNitro加入者が複数の特典を受けられる仕組みで、追加料金は不要です。
Nitro報酬の目玉特典が「Xbox Game PassのStarter Edition」です。Xbox Game PassのStarter Editionでは50本以上のPCゲームおよびXboxゲームをプレイ可能で、クラウドゲームを毎月10時間プレイする権利も付与されます。
さらに、「ロジクール」「SteelSeries」「KontrolFreek」のゲーミングギアを割引き価格で購入できるクーポンも配布されます。クーポンコードは毎月更新される仕組みです。
Nitroの料金は毎月1050円で、Nitro報酬はNitro加入者向けに今後数週間以内に展開されます。低価格プランのNitro BasicはNitro報酬の対象外です。
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in ネットサービス, ゲーム, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article Nitro on Discord will be adding benefits….