2026年05月11日 12時00分 メモ

粗末な1ドル偽札で10年も捕まらなかった男、なぜ高額紙幣ではなく1ドル札を狙ったのか



歴史・文化・奇妙な場所・知られざる人物などを紹介する「好奇心をくすぐる話題」を扱う英語サイトのAmusing Planetにて、創設者兼編集者であるカウシク・パトワリ氏が粗末な1ドル偽札を作り続けた男「エメリッヒ・ユットナー」についての記事を投稿しています。



Emerich Juettner: The One Dollar Counterfeiter | Amusing Planet

https://www.amusingplanet.com/2026/05/emerich-juettner-one-dollar.html





偽札作りというと、精巧な印刷技術を持つ犯罪組織や、銀行員さえだます名人を想像しがちなもの。しかし、エメリッヒ・ユットナーはまったく違いました。ニューヨークの古びたアパートに1人で暮らす年老いた移民で、安物の手動印刷機を使い、1ドル札の偽札を細々と作っていたとのこと。しかも、その出来はひどいものでした。



それでもユットナーは、1938年ごろから1948年に逮捕されるまで、約10年にわたって偽札作りを続けました。逮捕されたころには、彼はちょっとした有名人になっており、後にシークレットサービスの事件番号「880」にちなんだ映画「Mister 880」で広く知られることになります。





ユットナーは1876年、オーストリア＝ハンガリー帝国に生まれ、のちにアメリカへ移住しました。若いころは額縁に金箔(きんぱく)などを施す職人として働き、結婚後はニューヨークのアッパー・イースト・サイドで建物の管理人をしていました。住み込みの仕事だったため、家族とともに建物の地下室で家賃を払わずに暮らすことができました。



しかし1937年に妻が亡くなると、60歳のユットナーは1人になりました。その後は中古の手押し車を引いて街を歩き、捨てられた品物を拾って売る廃品回収で生活します。とはいえ収入は不安定で、食べるにも困るような状態でした。



そこでユットナーは、若いころに身につけた金属彫刻の技術と、少しかじっていた写真の知識を組み合わせ、1ドル札の偽造を始めました。本物の1ドル札を撮影し、その画像を亜鉛版に移し、細部を手で彫り足すという方法です。





ただし、できあがった偽札はかなり粗雑でした。紙もインクも本物とは違い、印刷はぼやけ、線は甘く、ときにはつづりの間違いまでありました。銀行員や店員がじっくり見れば、すぐ偽物だと分かるような代物です。



それでもユットナーには勝算がありました。





この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 無料メンバー限定記事は1040本あり、さらに増えるよ！ 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する

