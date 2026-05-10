2026年05月10日 12時33分 レビュー

手持ちの小型扇風機みたいな見た目の折り畳み小型ドローン「DJI Flip」を飛ばして撮影性能を確かめてみた



「DJI Flip」は公称249gの小型軽量ドローンで、折りたたむと小型扇風機のような見た目になるという特徴を備えています。小さなドローンでどんな映像を撮影できるのか確かめるべく、大阪府茨木市の北部にあるグラビテート大阪に行って実際に飛ばしてみました。



DJI Flip - 広げよう、可能性の翼を - DJI 日本

https://www.dji.com/jp/flip



DJI Flipはプロペラガードを標準搭載した小型ドローンです。他のDJI製ドローンと異なり、4個のプロペラを1カ所にまとめて折りたたむことが可能。DJI Flipの外観は以下の記事に詳しくまとめています。



折りたたむと扇風機みたいな見た目になる小型ドローン「DJI Flip」外観レビュー - GIGAZINE





今回はDJI Flipをグラビテート大阪で実際に飛ばしてみます。なお、グラビテート大阪にはドローンの飛行＆撮影のための特別な許可をもらっています。





DJI Flipの展開手順を動画で記録してみました。扇風機のような見た目からドローンらしい見た目へと数秒で変化します。



小型ドローン「DJI Flip」の展開手順 - YouTube





コントローラーと接続して地面に置けば飛行準備完了。





DJI Flipの離陸と飛行の様子が以下。小さいドローンなのに安定した飛行が可能です。



飛行する小型ドローン「DJI Flip」 - YouTube





日本最長の歩行者専用つり橋「GODA BRIDGE(ゴウダ ブリッジ)」のメインタワーをDJI Flipで撮影してみます。





撮影した映像が以下。カメラには高精度なジンバルが付いており、ブレの少ない高画質な映像を記録できました。



小型ドローン「DJI Flip」でつり橋のメインタワーを撮影してみた【グラビテート大阪】 - YouTube





折りたたみ手順は以下の通り。サッと展開して飛行＆撮影をこなし、撮影完了後はササッと折りたたんでスムーズに撤収できます。



小型ドローン「DJI Flip」の折りたたみ手順 - YouTube





DJI FlipはDJI公式オンラインショップなどで入手可能。記事作成時点ではAmazon.co.jpで6万6660円で購入でき、タッチパネル付きコントローラー「RC 2」やバッテリー3個がセットになったDJI Flip Fly Moreコンボも税込11万2750円で販売されています。



DJI Flip Fly Moreコンボ（RC 2画面送信機付属） ドローン カメラ付き 4K UHDカメラ搭載ドローン（大人用） 手のひら離陸 自動帰還 小型ドローン インテリジェント飛行 バッテリー×3 合計動作時間93分





なお、グラビテート大阪ではDJI Mavic 4 Proの飛行＆撮影レビューも実施済み。DJI Mavic 4 Proはハッセルブラッドのブランドを冠した3眼カメラ搭載フラッグシップドローンで、非常に高画質な映像を撮影できます。



茨木市の日本最長の歩行者専用つり橋で3眼カメラドローン「DJI Mavic 4 Pro」空撮レビューしてみた - GIGAZINE

