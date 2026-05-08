2026年05月08日 12時00分 AI

AIで雑に量産されたコンテンツがオンラインコミュニティを壊しているとの指摘



Confluentでストリーミングデータ技術担当のシニア・プリンシパル・アドバイザーを務めるロビン・モファット氏が、AI生成物によってオンラインコミュニティが疲弊しているとブログで警鐘を鳴らしています。



AI Slop is Killing Online Communities

https://rmoff.net/2026/05/06/ai-slop-is-killing-online-communities/





モファット氏はAIそのものを嫌っているわけではなく、むしろ「AIを仕事の道具箱に入れない態度は専門職として問題がある」という立場です。問題はAIではなく、AIで作った低品質な文章、コード、動画、電子書籍を、コミュニティへの貢献であるかのように大量投入する行為だと述べています。



モファット氏は、現在のインターネットでは幼稚園児がクレヨンで描いた絵を家族に見せるような感覚で、AI生成物を世界中に向けて公開する人が増えていると指摘しています。幼稚園児の絵は家庭の冷蔵庫に貼るにはすばらしい作品ですが、国立美術館に送りつける必要はありません。同じように、Claudeなどの生成AIにプロンプトを入力して生み出されたものがコミュニティの役に立つとは限りません。





モファット氏が特に問題視している流れは、AIエージェントにコードを書かせる「自律型AIコーディング」に衝撃を受け、勢いでGitHubにリポジトリを作り、さらにAIに熱量の高い紹介記事を書かせ、RedditやSlackなど関係がありそうな場所に手当たり次第に投稿する行動です。



モファット氏は、GitHubに何かを公開した時点で、いったん深呼吸して「公開物が本当に役立つのか」「自分自身が継続的に使っているのか」「ドキュメントは十分か」「ユーザーからIssueやプルリクエストが来ても責任を持てるのか」を考えるべきだと主張しています。単に「AIで作れてクールだから」という理由で共有する時期は、すでに終わったというわけです。AIに思いついたプロンプトを渡せば、似たような成果物は多くの人が作れるため、プロンプトから出てきただけの成果物に新規性や公共性があるとは限りません。



こうした状況のなか、低労力で作られ、受け取る側にほとんど利益がないAI生成コンテンツを指す否定的な表現として「AI slop(AI粗製コンテンツ)」という言葉が英語圏で流行しています。





ただし、モファット氏は「AIを使ったコンテンツ作成そのものが悪いわけではない」とも述べています。人間が明確な目的を持ち、確認し、修正し、責任を持ったうえで、AIによって以前はできなかった貢献が可能になるなら、AIの利用はオンラインコミュニティにとってプラスになります。



一方で、モファット氏が問題にしている悪いAI粗製コンテンツは、スパム、エンゲージメント稼ぎ、宣伝目的の投稿、あるいは単なる思いつきでコミュニティの空間に投げ込まれるノイズです。オンラインコミュニティでは、読む側、レビューする側、モデレーションする側の時間が有限です。AIで記事やコードを大量に作るコストは低い一方で、低品質な文章を読み解いて「読む価値がない」と判断したり、雑なプルリクエストを調べて「マージできない」と説明したりするコストは高くなります。



モファット氏は、オーストリア出身のソフトウェアエンジニアであるアルベルト・ブランドリーニ氏の言葉として知られる「でたらめを否定するために必要なエネルギーは、でたらめを作るために必要なエネルギーより一桁大きい」という考え方を引用しています。雑なAI記事を投稿すれば、読者が時間を使って価値の有無を判断する必要があり、雑なAI生成コードをプロジェクトへ送れば、メンテナーがコードを確認し、問題点を説明する必要があります。投稿者の手間は小さくても、受け取る側の負担は大きくなるわけで、AI生成物の大量投稿は、まさに非対称な負担をコミュニティへ押しつける行為になり得ます。



またモファット氏は、AI粗製コンテンツが雑草の「つる」のようにオンラインコミュニティの有機的な活動を締めつけていると表現しています。RedditなどのコミュニティにAIで作ったアプリ、AIで書いた記事、AIで作った動画が増えすぎると、本当に価値のある投稿を見つけることが難しくなります。ノイズが増えれば、熱心なメンバーは疲れて距離を置くようになり、人間同士の議論や学び合いが減っていきます。最終的には、オンラインコミュニティが衰退するか、人間不在のAIエージェント同士が会話するだけの退屈な空間に近づく恐れがあります。





ただし、モファット氏はAIを使ったコンテンツの共有そのものを否定していません。ここからさらにモファット氏は「では何をどう共有すべきなのか」という問題を論じています。





インターネットはそもそも、人々が作ったもの、考えたこと、学んだことを共有する場所として発展してきました。重要なのは「何を、誰に、なぜ共有するのか」を理解することです。かつてGeoCitiesに個人ホームページを作った人々は、工事中アニメーションGIF、アクセスカウンター、ウェブリングのバナーを貼り、友人や家族に見せていました。ただし、個人ホームページを作ったという事実だけで、インターネット全体に向けて宣伝する必要があったわけではありません。AI生成アプリやAI生成ブログでも同じ判断が必要です。



モファット氏が提案する基準は、「AIによって作られたもの」ではなく「AIとともに作られたもの」を共有するという考え方です。モファット氏は、同僚のグンナー・モーリング氏による「Built with AI, not by AI」という表現を紹介しています。AIは道具であり、考えること、指示すること、確認することは人間の仕事です。たとえばモーリング氏がAIを使って進めているApache Parquet用の新しいパーサー「Hardwood」は、4カ月にわたる開発、明確なロードマップ、育ちつつあるコミュニティ、慎重な設計があるため、モファット氏の批判対象には当たりません。



モファット氏は、投稿前に「共有物がコミュニティに何を追加するのか」を問うべきだとしています。プロンプトを別の人が実行しても似た成果物が出るなら、共有物の価値はプロンプトやAIツールの面白さに偏っており、対象コミュニティが求める知識や成果とはズレている可能性があります。



また、オンラインコミュニティでは昔から、投稿する前にしばらく読み手に徹する「半年ROM」というネチケットが重要でした。Usenet、Reddit、lobste.rs、Slackなど、どんな場にも雰囲気と基準があります。投稿者は、いきなり宣伝するのではなく、過去の投稿を読み、どんな情報が歓迎され、どんな情報が嫌がられるのかを理解する必要があります。



モファット氏は、AIを使った場合には、どの部分でAIを使ったのかを明確にすることもコミュニティへの敬意だと述べています。AI利用を隠して人間が作ったように見せると、読者やレビュー担当者は成果物の信頼性を判断しにくくなります。AIを使った事実、AIが担った範囲、人間が確認した範囲を説明すれば、受け取る側は成果物を評価しやすくなります。



AIは、ソフトウェア開発、技術記事の作成、学習支援、ドキュメント作成を大きく変えています。モファット氏は、自律型AIコーディングがもたらす「うわ、すごいものができた」という興奮を否定していません。むしろ大いに楽しむべきだとしています。ただし、オンラインコミュニティは強力であると同時に壊れやすい存在です。「AIで作ったクレヨン画のような成果物は、家庭の冷蔵庫に貼る分には楽しいものです。しかし、コミュニティへ投稿するなら、投稿先の人々にとって本当に意味があるものだけにするべきです」とモファット氏は投稿を締めくくりました。

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