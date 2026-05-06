『ONE PIECE(ワンピース)』を第1話から再アニメ化する『THE ONE PIECE』は2027年2月からNetflixにて世界配信開始
1997年から続く週刊少年ジャンプ連載の漫画『ONE PIECE』を冒頭「東の海(イースト・ブルー)編」第1話から再アニメ化する『THE ONE PIECE』が、2027年2月からNetflixにて世界配信されることが決定しました。
「THE ONE PIECE」コンセプトアート公開！そして2027年2月に配信決定！ | ニュース | ONE PIECE.com（ワンピース ドットコム）
https://one-piece.com/news/79329/index.html
／— THE ONE PIECE (@theop_official) May 5, 2026
#THEONEPIECE
Netflixにて2027年2月世界配信決定 🏴☠️
コンセプトアートが解禁！
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シーズン１は原作マンガ50話分、
ルフィ達がサンジと出会うまでを
全７話・総尺約300分にて一挙配信！ pic.twitter.com/7YuogaBUo9
『ONE PIECE』は1997年から連載がスタートし、2026年4月に114巻が発売されました。2026年3月時点でコミックスの全世界累計発行部数は6億部以上という人気作です。
ONE PIECE 114 (ジャンプコミックス) | 尾田 栄一郎 |本 | 通販 | Amazon
1999年からはTVアニメが放送されていて、2026年4月からはエルバフ編に突入しています。
ONE PIECE 〈エルバフ〉編 2026年4月5日（日）夜11時15分 フジテレビ系全国ネットにて放送開始！ - YouTube
また、劇場版アニメも2022年公開の『ONE PIECE FILM RED』が興行収入203億円の大ヒットとなっています。
ONE PIECE FILM RED リミテッド・エディション Blu-ray
『THE ONE PIECE』は「原作第1話からの再アニメ化」をコンセプトにした新作アニメシリーズで、アニメーション制作は『進撃の巨人』『SPY×FAMILY』などを手がけたWIT STUDIOが担当。Netflixなどで公開される予定であることが明らかになっていました。
コンセプトアートとともに発表された情報によると、2027年2月からNetflixでの世界配信がスタート。シーズン1は原作漫画50話分、ルフィが海上レストラン「バラティエ」の副料理長・サンジと出会うまでが全7話で描かれます。なお、TVアニメのような「1話24分」の制約がないため、長さはおよそ300分になるとのことです。
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in アニメ, Posted by logc_nt
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