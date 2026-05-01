2026年05月01日 12時45分 AI

ChatGPTのアカウントを強力に保護する「高度なアカウントセキュリティ」機能が登場



ChatGPTの開発元であるOpenAIが、ChatGPTアカウントを高リスクのデジタル攻撃から保護することができる新しいオプトイン設定の「高度なアカウントセキュリティ」を発表しました。



Introducing Advanced Account Security | OpenAI

https://openai.com/index/advanced-account-security/







Now available for ChatGPT accounts: Advanced Account Security, a new opt-in setting for people at higher risk of digital attacks, with stronger protections including phishing-resistant sign-in and more secure account recovery.https://t.co/KhBGENuXzT — OpenAI (@OpenAI) April 30, 2026



Advanced Account Security - OpenAI

https://chatgpt.com/advanced-account-security



OpenAIがChatGPTアカウント向けの新しいオプトイン設定である「高度なアカウントセキュリティ」を発表しました。「高度なアカウントセキュリティ」はデジタル攻撃のリスクが高いユーザーや、最高レベルのアカウント保護機能を求めるユーザー向けに設計された機能です。アカウントの乗っ取りを防ぐための高度なセキュリティ対策が統合されており、保護機能を1カ所で簡単に有効化することが可能。



「高度なアカウントセキュリティ」は、アカウントにサインインする際のアカウント保護を強化し、アカウント復旧を厳格化し、セッション侵害によるリスクを軽減し、アカウントアクティビティの可視性を向上させる一連の制御機能を統合したものです。「高度なアカウントセキュリティ」はウェブ版のChatGPTアカウントのセキュリティセクションから有効にすることができます。





「高度なアカウントセキュリティ」を有効にした場合に使えるようになる保護機能は以下の通り。



・メールとSMSのサインインコードを無効にする。

・パスワードによるサインインを無効にする。

・メールによるアカウント復旧を無効にする。

・会話をAIモデルの学習に利用することを無効にする。

・ログイン試行のメールアラートを有効にする。

・アクティブセッションの時間短縮を有効にする。



また、「高度なアカウントセキュリティ」を有効にすると、パスキーやハードウェアセキュリティキーなどのより強力なサインイン方法が必須となります。ハードウェアセキュリティキーを使う設定も可能。互換性のあるFIDOセキュリティキーならどれでも使用可能で、OpenAIはYubicoとの提携してセキュリティキーの値引き販売も実施しています。



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なお、OpenAIは「高度なアカウントセキュリティ」を利用する上での「重要なトレードオフ」として、「高度なアカウントセキュリティでは、利便性よりも安全性を優先します。復旧手段が限られるため、アカウントの復旧は難しくなります。」と説明しました。

