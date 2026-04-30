2026年04月30日 13時50分 ソフトウェア

6秒ループ動画アプリ「Vine」が「Divine」としてアプリストアに復活、Twitter創業者ジャック・ドーシーが資金提供



「創造力を人間の手に取りもどす」というビジョンを掲げて2025年末にベータ版が登場した6秒でループする動画を共有できるアプリ「Divine」の正式版が、App StoreとGoogle Playに登場しました。「6秒ループ動画アプリ」というコンセプトは2017年にサービスが終了した「Vine」を引き継いだもので、Twitterの創業者であるジャック・ドーシー氏による資金提供が大きな助けとなっています。



Divine Launches in App Stores Expanding Its Vision for Human-First, AI-Free Social Media - Divine

https://about.divine.video/blog/divine-launches-in-app-stores/





Divine Video App - App Store

https://apps.apple.com/us/app/divine-video/id6747959501



diVine - Apps on Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.openvine.app



「Divine」の前身にあたる「Vine」は2012年創業の「6秒のループ動画を共有できるアプリ」で、サービス開始前にTwitterに買収されましたが、2017年1月でサービスを終了しました。



Vineが2017年1月17日でサービス終了、それまでに見ておくべきFAQまとめ - GIGAZINE





「Divine」は、Twitterの創業者であるジャック・ドーシー氏らの支援のもと、2025年5月に誕生した非営利団体です。



Vineは2017年にサービスを終了していますが、投稿された動画50万本以上はアーカイブされていたため、元従業員のエヴァン・ヘンショー・プラス氏が復元プロジェクトを主導。Divineには復元された動画が引き継がれているとのこと。



また、Vineで人気を博していたクリエイターのレレ・ポンス(Lele Pons)氏、ジミーヒア(JimmyHere)氏、マイティダック(Mightyduck)氏、ジャックアンドジャック(Jack and Jack)氏らと連絡を取り、アカウントを復活させて早くも新たなコンテンツを投稿してもらっています。



ポンス氏は高校時代にVineに投稿していて、2025年11月のベータ版始動にあたってプラス氏に連絡を取ったとのことで、「私たちの多くはVine出身で、Vineがすべての始まりでした。とても象徴的なアプリです。私自身にとっても、インターネット文化にとっても、極めて重要な転換点でした。初期の名作が再び脚光を浴び、また、新たな作品を生み出す機会を得られたことも、心からうれしく思います」と語っています。





ジミーヒア氏も「私にとってVineは短編コンテンツの黄金時代でした。AIもなければ、おかしなブランドとの提携もありません。画質がひどくても、ただ人々を楽しませようと頑張る人たちがいました。『Divine』では原点回帰を目指しています。私は以前から、6秒という制限は単なる制約ではなく、1つのアート形式だと思っていました」とコメント。



マイティダック氏は「Vineがなければ今の私はいませんでした……。自分の動画がDivineで再び公開されることにとてもワクワクしています……。そして新しい6秒コンテンツを作るのも楽しみで仕方がありません……。まるで、自分の居場所である故郷に帰ってくるような気分です！」と述べました。



ジミーヒア氏のコメントにあるように、DivineはAI生成の量産型低質コンテンツ、いわゆるAIスロップを禁止しています。そのほか、以下の原則を掲げています。



・クリエイターの所有権：クリエイターが自分のコンテンツ、ひいては生計の手段に対する支配圏を保持できる

・人間第一のコンテンツ：AI生成ではないメディアの場にする

・周到な設計：広告アルゴリズムによりエンゲージメントよりも、創造性と制約に重点を置く

・オープンかつ透明性：オープンプロトコル「Nostr」とオープンソースコードに基づいて構築



ドーシー氏は「分散型ネットワーク上でVineを復活させることで、ついにすべての過ちを正そうとしています」と述べました。



ちなみに、Twitterを買収してXと改名したイーロン・マスク氏もVine復活推進派ですが、2025年7月にXに「我々はVineを復活させます、AIの形で」と投稿していました。これはドーシー氏の理念とは大きく異なるもので、Divineに対してマスク氏がどういった思いを抱いているのかは気になるところです。



We’re bringing back Vine, but in AI form — Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2025