「肥満になるのが最も危険な時期」はいつなのか？
肥満は高血圧や心血管疾患、2型糖尿病、さまざまながんといった疾患のリスクを高め、死亡リスクを上昇させる健康問題です。新たな研究により、「肥満になるのが最も危険な人生の時期」が明らかになりました。
Weight trajectories and obesity onset between 17 and 60 years of age, and cause-specific mortality: the Obesity and Disease Development Sweden (ODDS) pooled cohort study - eClinicalMedicine
https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(26)00117-3/
Early weight gain can have lifelong consequences | Lund University
https://www.lunduniversity.lu.se/article/early-weight-gain-can-have-lifelong-consequences
Scientists Identify The Most Dangerous Time in Life to Gain Weight : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/scientists-identify-the-most-dangerous-time-in-life-to-gain-weight
以前から肥満がさまざまな疾患のリスクを高めることは知られていましたが、時間経過に伴う体重の推移と特定の死因の関連性を調べた研究は不足しているとのこと。そこでスウェーデンのルンド大学で疫学准教授を務めるターニャ・ストックス氏らの研究チームは、成人期における体重変化が健康に及ぼす影響について調査しました。
研究にはさまざまなデータベースを通じて追跡された60万人以上のデータを利用しました。被験者らは妊娠初期や徴兵時、研究参加時などのタイミングで、17～60歳の間に少なくとも3回の客観的な体重測定記録があったとのこと。
研究チームは17～60歳の体重変化と、それが全体的な死亡率やさまざまな肥満関連疾患による死亡率とどのように関連しているのかを分析しました。肥満の発症は体重と身長に基づいたボディマス指数(BMI)が初めて「30」を超えた時点と定義され、追跡期間中に男性が8万6673人、女性が2万9076人死亡しました。
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