「肥満になるのが最も危険な時期」はいつなのか？



肥満は高血圧や心血管疾患、2型糖尿病、さまざまながんといった疾患のリスクを高め、死亡リスクを上昇させる健康問題です。新たな研究により、「肥満になるのが最も危険な人生の時期」が明らかになりました。



Weight trajectories and obesity onset between 17 and 60 years of age, and cause-specific mortality: the Obesity and Disease Development Sweden (ODDS) pooled cohort study - eClinicalMedicine

https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(26)00117-3/



Early weight gain can have lifelong consequences | Lund University

https://www.lunduniversity.lu.se/article/early-weight-gain-can-have-lifelong-consequences



Scientists Identify The Most Dangerous Time in Life to Gain Weight : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/scientists-identify-the-most-dangerous-time-in-life-to-gain-weight



以前から肥満がさまざまな疾患のリスクを高めることは知られていましたが、時間経過に伴う体重の推移と特定の死因の関連性を調べた研究は不足しているとのこと。そこでスウェーデンのルンド大学で疫学准教授を務めるターニャ・ストックス氏らの研究チームは、成人期における体重変化が健康に及ぼす影響について調査しました。



研究にはさまざまなデータベースを通じて追跡された60万人以上のデータを利用しました。被験者らは妊娠初期や徴兵時、研究参加時などのタイミングで、17～60歳の間に少なくとも3回の客観的な体重測定記録があったとのこと。





研究チームは17～60歳の体重変化と、それが全体的な死亡率やさまざまな肥満関連疾患による死亡率とどのように関連しているのかを分析しました。肥満の発症は体重と身長に基づいたボディマス指数(BMI)が初めて「30」を超えた時点と定義され、追跡期間中に男性が8万6673人、女性が2万9076人死亡しました。





分析の結果、特に成人期の若い頃に肥満になった人々は死亡リスクが高いことが判明。17～29歳の間に肥満になった人は60歳になるまで肥満にならなかった人と比較して、全死因での死亡リスクが約70％も高いことがわかりました。ストックス氏は、「最も一貫してみられる発見は、若い頃に体重が増加した人は体重が増えなかった人と比べて、後の人生で早死にするリスクが高いということです」と述べています。





これらの関係性の大部分は心臓発作や脳卒中を含む心血管疾患によるものであり、「肥満の持続時間」が死亡リスクを左右する根本的な原因であることが示唆されています。研究チームは論文で、「脂肪組織から放出されるアディポサイトカインによるインスリン抵抗性・炎症・血液の凝固亢進状態に長期的にさらされることが、これらの死亡リスクの一因になっていると考えられます」と主張しました。



2型糖尿病や特定のがんによる死亡も肥満と関連していましたが、男性の膀胱(ぼうこう)がんや女性の胃がんなど、統計的な関連性がみられない死因もいくつかありました。また、女性のがんによる死亡リスクは体重増加の時期にかかわらずほぼ一定でした。



ルンド大学の博士過程学生で論文の筆頭著者であるフエン・レー氏は、「もし長期的な肥満への暴露が根本的なリスク要因なら、体重増加が早いほどリスクが高くなるはずです。しかしそうなっていないという事実は、女性のがんリスクと生存率には他の生物学的メカニズムも関与している可能性を示唆しています」と指摘。考えられる要因として、更年期に伴うホルモンバランスの変化が挙げられると説明しました。





今回の研究はあくまで体重やBMIのみに焦点を当てており、全体的な健康にとって重要である運動や食事については考慮されていません。研究チームは、今後の研究では運動や食事に関するデータを追加することが選択肢になり得るとしたほか、BMIだけではなく脂肪量や筋肉量も考慮した分析を行うことも有益だと指摘しています。



とはいえ、今回の研究は全体的な傾向をみる上で有用であり、政策立案者や意思決定者に対するメッセージとなります。ストックス氏は、「肥満対策として有効であるとわかっている施策を実行するのは、政策立案者の責任です。本研究は、そうした施策が人々の健康にプラスの効果をもたらす可能性が高いことを示す、さらなる証拠を提供しています」と述べました。

