すっきり飲める黒豆茶「GREEN DA･KA･RAやさしい黒豆茶」試飲レビュー
2026年4月7日、サントリーが「GREEN DA･KA･RAやさしい黒豆茶」を発売しました。黒豆とハトムギをブレンドしたお茶とのことで、その味がどんなものなのか実際に飲んで確かめてみました。
「GREEN DA･KA･RA」ブランドに新たなノンカフェインのお茶が登場！「やさしい黒豆茶」新発売 | ニュースリリース一覧 | サントリービバレッジ＆フード
https://www.suntory.co.jp/softdrink/news/pr/article/2026/SBF1670.html
これが「GREEN DA･KA･RAやさしい黒豆茶」。600mlペットボトル飲料です。
原材料は黒大豆、大豆、黒大豆エキス、はと麦、大豆胚芽抽出物。
カロリーは0。大豆イソフラボンが100ml当たり2.0mg入っています。
黒豆茶は初めてでしたが、想像以上にすっきり飲めるシンプルな味わい。ベースは麦茶で、きな粉と黒豆が混ざったような風味が少しあるのが特徴。豆独特の風味を受け入れられるのであれば、苦味もないので非常に飲みやすいお茶だと感じました。
「GREEN DA･KA･RAやさしい黒豆茶」の希望小売価格は税別190円です。
Amazon.co.jpでは24本入りが税込2352円(1本当たり98円)で販売されています。
Amazon.co.jp: GREEN DA・KA・RA(グリーンダカラ) サントリー やさしい黒豆茶 ノンカフェイン 600ml×24本 : 食品・飲料・お酒
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in 試食, Posted by log1p_kr
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