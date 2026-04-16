2026年04月16日 17時06分 試食

すっきり飲める黒豆茶「GREEN DA･KA･RAやさしい黒豆茶」試飲レビュー



2026年4月7日、サントリーが「GREEN DA･KA･RAやさしい黒豆茶」を発売しました。黒豆とハトムギをブレンドしたお茶とのことで、その味がどんなものなのか実際に飲んで確かめてみました。



「GREEN DA･KA･RA」ブランドに新たなノンカフェインのお茶が登場！「やさしい黒豆茶」新発売 | ニュースリリース一覧 | サントリービバレッジ＆フード

https://www.suntory.co.jp/softdrink/news/pr/article/2026/SBF1670.html



これが「GREEN DA･KA･RAやさしい黒豆茶」。600mlペットボトル飲料です。





原材料は黒大豆、大豆、黒大豆エキス、はと麦、大豆胚芽抽出物。





カロリーは0。大豆イソフラボンが100ml当たり2.0mg入っています。





黒豆茶は初めてでしたが、想像以上にすっきり飲めるシンプルな味わい。ベースは麦茶で、きな粉と黒豆が混ざったような風味が少しあるのが特徴。豆独特の風味を受け入れられるのであれば、苦味もないので非常に飲みやすいお茶だと感じました。





「GREEN DA･KA･RAやさしい黒豆茶」の希望小売価格は税別190円です。



Amazon.co.jpでは24本入りが税込2352円(1本当たり98円)で販売されています。



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