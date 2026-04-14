2026年04月14日 23時00分 AI

「マーク・ザッカーバーグCEOのAIクローン」をMetaが開発しているとの報道



FacebookやInstagramといったSNSを運営するMetaはAI分野にも注力しており、ユーザーが独自のAIチャットボットを作成できるツール「AI Studio」も展開しています。そんなMetaが、創業者でもあるマーク・ザッカーバーグCEOの「AIクローン」を開発していると報じられました。



Meta builds AI version of Mark Zuckerberg to interact with staff

https://www.ft.com/content/02107c23-6c7a-4c19-b8e2-b45f4bb9ce5f



Mark Zuckerberg is reportedly building an AI clone to replace him in meetings | The Verge

https://www.theverge.com/tech/910990/meta-ceo-mark-zuckerberg-ai-clone



Meta spins up AI version of Mark Zuckerberg to engage with employees - Ars Technica

https://arstechnica.com/ai/2026/04/meta-spins-up-ai-version-of-mark-zuckerberg-to-engage-with-employees/



一部の関係者によると、MetaはフォトリアルなAI搭載3Dキャラクターの構築に取り組んでおり、その過程で優先的に「ザッカーバーグ氏を模したAIキャラクター」の開発を進めているとのこと。





AIクローンはザッカーバーグ氏のくせや口調、公に発言した内容、最近の企業戦略などに基づいてトレーニングされている模様。ザッカーバーグ氏のAIクローンを構築することで、本人が不在でもAIクローンが従業員とやり取りしたり、フィードバックを行ったりすることが可能になると期待されています。



ザッカーバーグ氏のAIクローン作成が成功すれば、インフルエンサーやクリエイターも同様のAIクローンを作成できるようになるかもしれないと、関係者は経済紙のフィナンシャル・タイムズに語りました。



AIクローンの開発においては、ザッカーバーグ氏本人もトレーニングやテストなどに関与しているとのこと。ザッカーバーグ氏はMetaがAIに注力する中で、同社のさまざまなAIプロジェクトに参加して週に5～10時間をコーディングに費やし、技術レビューにも参加していると報じられています。



by nrkbeta



Metaは2025年7月にAI研究を率いる新しい部門「Meta Superintelligence Labs(MSL)」を設立し、人間と同等かそれ以上にタスクをこなせる「超知性(Superintelligence)」の開発に取り組んでいます。



近年のMetaは仮想AIキャラクターのフォトリアルな表現に加え、2025年には音声AIスタートアップのPlayAIやWaveFormsを買収するなどして、音声インタラクションの改善にも力を入れています。



また、Metaは業務プロセスの効率化と生産性向上を目指し、従業員に社内でのAI技術の活用を促しています。従業員にはオープンソースソフトウェアであるOpenClawのエージェントツールを活用し、独自のエージェントを設計して業務を自動化することが推奨されているとのこと。



なお、2026年4月にはザッカーバーグ氏がAIコーディング支援ツールを使って20年ぶりにコードを書き始めたことが報じられましたが、これはAIクローンの作成とは別個のものだとのことです。



Facebook創業者マーク・ザッカーバーグCEOが20年にわたるプログラミングのブランクを経て再びコードを書き始めた、使っているのはAIコーディング支援ツール - GIGAZINE

