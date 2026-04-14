甘酸っぱいいちごチョコレートをザクザクなひとくちに詰め込んだ「いちごのサンダーひとくちサイズいちご感200％超え」を食べてみた
ブラックサンダーの「ひとくちサイズ」シリーズから「いちごのサンダーひとくちサイズ いちご感200％超え」が2026年4月7日に新登場しました。甘さだけではなくいちごの甘酸っぱさもしっかり感じられる味わいとのことなので、実際に食べてみました。
『いちごのサンダーひとくちサイズいちご感200％超え』新発売 ｜お知らせ｜有楽製菓株式会社
https://www.yurakuseika.co.jp/news/4124/
いちごのサンダーひとくちサイズ いちご感200％超えのパッケージ。
原材料は準チョコレートのほか乾燥いちごフレーク、乾燥いちご粉末、アーモンドなど。
カロリーは1袋39g当たり209kcalです。
中身を皿に出してみました。
横から見ると以下のような感じ。上部はピンク色のいちごチョコレートで、下部はチョコレートコーティングされています。
カットして断面を見てみました。ブラックサンダーの特徴であるザクザクビスケットのほか、赤い大きな粒はいちごチップ、チョコの中にある濃い赤の小さい粒はいちごパウダーです。
通常の「ブラックサンダーひとくちサイズ」と並べると以下のような感じ。
いちごのサンダーひとくちサイズ いちご感200％超えは、口あたりは「通常のブラックサンダーひとくちサイズより甘さ控えめ」という感じでしたが、ザクザクかんでいるといちごチップの酸味がはじけるように口の中で広がります。味わいとしては2025年5月に登場していた「濃苺(こいいちご)サンダー」に近く、ひとくちでたっぷりの甘酸っぱいいちご感を味わえるフレーバーになっていました。
「いちごのサンダーひとくちサイズいちご感200％超え」は2026年4月7日から全国のコンビニエンスストア限定で販売しています。参考小売価格は税込149円。
楽天市場では10袋入り2680円で取り扱われていました。
有楽 いちごのサンダー ひとくちサイズ いちご感200％超え X1箱(10袋)
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