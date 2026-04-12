2026年04月12日 22時30分 取材

南三陸町を走り回る「マチ★アソビ移動図書館」を見に行ってきた



マチ★アソビ vol.30の開催が2026年5月16日(土)～17日(日)と、あと約1カ月に迫る中、「そういえば、マチ★アソビから南三陸町に贈られた移動図書館はどうしているのだろう？」とふと思い出し、機会を作って図書館を見に行ってきました。



マチ★アソビ vol.30

https://www.machiasobi.com/



マチ★アソビ vol.30には『鬼滅の刃』や『魔法使いの夜』、『アズールレーン』、『運命の巻戻士』、『バンドリ！ ゆめ∞みた』、『ミクチャ』、『狂気山脈 ネイキッド・ピーク』などなど、挙げても挙げてもきりがないほどの作品・コンテンツが参加予定となっています。



しかし、こうした豪華な作品・コンテンツのキャストやスタッフ、アーティストが繰り広げるステージやライブだけでなく、ほかではほとんどみかけないような催しが行われるのがマチ★アソビの特徴といえます。





その1つが、東日本大震災のあと初の開催となった2011年10月以降行われた「チャリティオークション」で、オークションの売上金は義援金として被災地に送られていました。以下はマチ★アソビ vol.17の際のレポートです。



40万円の高額落札も飛び出したアニメ＆ゲームレアグッズ満載のマチ★アソビ vol.17「チャリティオークション」 - GIGAZINE





さらには、チャリティオークションの売上金をもとに、震災で図書館が被災する経験をした宮城県南三陸町に移動図書館が贈られました。





しかし、マチ★アソビにはアニメ、マンガ、ゲームをはじめとしていろいろな企業が参加しているので、せっかくならマチ★アソビらしい支援をということで、移動図書館にはいろいろなコンテンツのラッピングが施されました。マチ★アソビ vol.21では改めての贈呈直前にお披露目会が行われました。



Fate・アイナナ・マクロス・俺妹などの作品で彩られた「ラッピング移動図書館」実車お披露目 - GIGAZINE





徳島新聞によると、移動図書館は2018年10月9日に徳島県庁を出発し、大阪や東京のマチ★アソビCafeなどを巡回して収蔵書籍を集めたのち、南三陸町に向かったとのこと。



「マチ★アソビ」収益で購入 移動図書館車を南三陸町に寄贈｜徳島の話題｜PICKUPニュース｜徳島新聞デジタル

https://www.topics.or.jp/articles/-/122737



その後、2019年1月7日から試験運行を行い、2019年4月から本格運行されています。



南三陸で移動図書館の試験運行開始 徳島のアニメイベント収益金を基に寄贈受ける｜ネクストとうほくアクションプロジェクト

https://smile-tohoku.jp/smilenews/?pid=11872



移動図書館は1カ月に毎月第1～第4の火曜日と第1～第3の木曜日、合わせて7日間で10カ所を巡回する運用となっています。今回は公共交通機関での訪問を考えていたので、南三陸町を通る気仙沼線BRTの「南三陸町役場・病院前」駅から徒歩圏内のベイサイドアリーナ駐車場巡回時に見に行くことにしました。



まずは気仙沼線で終点の柳津駅まで移動。





ここから先は東日本大震災で大規模な被害に遭い、鉄道ではなく気仙沼線BRTとして復旧した区間なので、バスに乗り換えます。





柳津からおよそ40分で南三陸町役場・病院前駅に到着しました。名前の通り、病院の正面玄関前のロータリーに駅があります。





場所はここ。





道路を挟んだ向かい側に町役場があります。





その西側にあるのが南三陸町総合体育館ベイサイドアリーナ。プロバスケットボールチーム・仙台89ERSの名前が愛称に用いられています。なお、移動図書館が来る毎週火曜日は定休日となっています。





到着時点ではまだ移動図書館は来ていなかったので、町の高台をぐるっと一周してくると、駐車場に移動図書館が現れました。





アリーナから離れた側に駐車し、サイドのカバーを開いています。





この場所だと、アリーナの北西側にある町営志津川東復興住宅からは近くなり、実際、図書館開館中には住民の方が返却する本を持って図書館を訪れ、次に借りる本を選んでいました。





震災後に福島県角田市から贈られ2017年まで運用された移動図書館の名称を継ぎ、2代目の「たんぽぽ号」として運用されています。





車両贈呈から7年が経過していることもあり、書籍は南三陸町図書館の収蔵分と適宜入れ替えが行われているようでした。貸出は1回に1人5冊、貸出期間は次の巡回タイミングまでの約1カ月となっています。





今もピカピカで運用されている移動図書館をあとに、再び気仙沼線BRTに乗車。





1時間15分かけて気仙沼駅まで移動しました。





南三陸町移動図書館は基本的に、第1火曜日にベイサイドアリーナとさんさん館、第1木曜日に志津川西復興住宅第1と志津川西復興住宅第2、第2火曜日に伊里前復興住宅と歌津総合支所、第2木曜日に名足復興住宅、第3火曜日に戸倉復興住宅、第3木曜日に入谷復興住宅、第4火曜日に松崎団地を巡回しています。



移動図書館スケジュール／南三陸町

https://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/soshiki/1014/11/2108.html

