2026年04月12日 10時00分 ゲーム

連邦航空局は航空管制官不足の解決策としてゲーマーに期待を寄せている



航空機に管制指示等を与えることで、航空機の異常接近・衝突を防ぎ、空域の航空交通管理を行うのが航空管制官です。そんな航空管制官が不足しているアメリカでは、政府はゲーマーが航空管制官になることに期待・推奨しています。



Trump’s Transportation Secretary Sean P. Duffy and the Federal Aviation Administration Unveil New Campaign to Target Next Generation of Air Traffic Controllers | Federal Aviation Administration

https://www.faa.gov/newsroom/trumps-transportation-secretary-sean-p-duffy-and-federal-aviation-administration-unveil





Now the FAA says gamers are the answer to its air traffic controller shortage | The Verge

https://www.theverge.com/games/910434/now-the-faa-says-gamers-are-the-answer-to-its-air-traffic-controller-shortage



空の安全を守る航空管制官の仕事がどんなものなのかは、国土交通省航空局の公式YouTubeチャンネルが公開している以下の動画をチェックするとわかります。



【空のナビゲーター】航空管制官のシゴトを紹介します！ - YouTube





【完全密着】航空管制官の1日を見学しよう！ - YouTube





アメリカで航空管制官になるには、連邦航空局(FAA)の採用試験を受ける必要があり、30歳未満まで応募可能という年齢制限があります。アメリカ合衆国労働省労働統計局の統計情報によると、アメリカの航空管制官の平均年収は14万ドル(約2200万円)ですが、慢性的な人手不足が叫ばれており、アメリカ会計検査院は航空管制官について「過去10年間で約6％も減少した」と語っています。



そんな中、トランプ政権は2026年4月17日に始まる毎年恒例の航空管制官採用期間に先立ち、ゲーマーをターゲットにした採用キャンペーンを始めました。FAAはゲーマー向けに航空管制官になることを推奨する動画を公開しており、動画の中ではMadden NFLやフォートナイト、League of Legendsといった人気タイトルの映像が流れており、3年後には平均年収が15万5000ドル(約2500万円)になると宣伝。さらに、「あなたはこれまでこの日(航空管制官になる日)のために訓練してきたのです」と述べています。



Air Traffic Control Hiring: It's Not a Game. It's a Career. - YouTube





今回のキャンペーンについて、ショーン・P・ダフィー運輸長官は「次世代の航空管制官を育成するには、変化に対応していく必要があります。今回のキャンペーンの革新的なコミュニケーション手法とゲームに焦点を当てたアプローチは、優秀な管制官になるために必要な多くのスキルを備えた、増加傾向にある若年層にアプローチするためのものです。トランプ大統領のおかげで、管制官の人員配置は過去6年間で最高水準に達し、目覚ましい進歩を遂げました。アメリカの家族の安全を守るという強い使命感を持ったキャリアを築き、管制官になるには、今ほど魅力的な時期はありません」と語りました。





ただし、キャンペーンを実施しても、資格のある人材を訓練を経て航空管制官に就かせるには依然として課題が残ります。アメリカ合衆国運輸省の内部機関である監察総監室によると、FAAは「資格のある教官の不足、訓練能力の制限、時代遅れのカリキュラム、高い訓練失敗率など、訓練に関して相当な課題」に直面しているそうです。



なお、ゲーマーをターゲットにした人材募集キャンペーンを行っているのはFAAだけではありません。アメリカ軍でもゲームやeスポーツに興じる10代の若者を軍隊に勧誘しており、海軍だけでもゲーマーを対象とした勧誘活動に年間430万ドル(約6億8000億円)を費やしていることが報告されています。



ゲームの世界で10代を軍隊へ勧誘するアメリカ軍の宣伝活動とは？ - GIGAZINE

