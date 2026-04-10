2026年04月10日 18時15分 試食

ホンダの新型プレリュードをイメージした3種のスパイスミックスで味変可能な「プレリュー堂 スパイスポークカレー」を食べてみた



自動車メーカーのホンダが2025年秋にリリースした新型プレリュードは、パワーユニット制御技術のHonda S+ Shiftを搭載した上に「SPORT・GT・COMFORT」という3つのドライブモードが組み合わさり、1台で6つの異なる走りを楽しめることが特長です。そんなプレリュードをイメージしたというスパイスカレー「プレリュー堂 スパイスポークカレー」が、2026年4月17日(金)からホンダ公式オンラインショップで販売開始されます。そんなホンダが作ったスパイスカレーが編集部に届いたので、一足先に食べてどんな風にプレリュードを再現しているのか確かめてみました。



プレリュー堂 スパイスポークカレー – Honda-Fun-Shop

https://honda-fun-shop.com/products/preludecurry



「プレリュー堂 スパイスポークカレー」を 4月17日（金）から一般販売 | 「PRELUDE」PR事務局のプレスリリース | 共同通信PRワイヤー

https://kyodonewsprwire.jp/release/202603236107



「プレリュー堂 スパイスポークカレー」のパッケージはこんな感じ。





1台でさまざまな走りが楽しめるプレリュードを再現するため、3種の味変スパイスが付属しています。





原材料はこんな感じ。豚肉やトマト・ピューレーづけ、ソテーオニオンなどに加え、きざみにんにく、きざみしょうが、クミン、コリアンダー、マスタードシード、ターメリック、カルダモン、ガラムマサラ、カイエンペッパー、カルダモンシード、シナモン、ブラックペッパー、クローブなどのスパイスが用いられています。さらに3種の味変スパイスを見てみると、「GT×S＋スパイス」はコリアンダー、カルダモン、クミン、「SPORT×S＋スパイス」は花椒、チリペッパー、「COMFORT×S＋スパイス」はフェンネル、カルダモンなど、それぞれ異なるスパイス構成となっています。





1食あたりのエネルギーは495kcal。





パッケージを開けると、中にはレトルトパウチとスパイス3種の小袋が入っていました。





上から順に「GT×S＋スパイス」「SPORT×S＋スパイス」「COMFORT×S＋スパイス」となっています。





「プレリュー堂 スパイスポークカレー」を食べるには、パウチの封を切らずに熱湯で5～6分温めます。





皿に米とパウチの中身を盛り付けたら完成です。





今回はスパイスも小皿に出してみました。左から順に「GT×S＋スパイス」「SPORT×S＋スパイス」「COMFORT×S＋スパイス」です。





まずはそのまま食べてみます。風味豊かなスパイスの香りにトマトベースの酸味やフレッシュさがあり、そこにごろっと入った豚肉のうま味が加わります。口にした瞬間は辛さをあまり感じませんが、後からじわじわと辛みが上ってくるような印象。お店で出てきても違和感のない、ハイクオリティなスパイスカレーに仕上がっています。





続いて、カレーと米を小分けにしてそれぞれのスパイスをかけて楽しんでみます。まずは「GT×S＋スパイス」をかけてみると、清涼感のあるスパイスがトマトや豚の甘みを引き立たせ、全体的に味の上品さがアップしたように感じられます。





「SPORT×S＋スパイス」をかけると、花椒のビリビリとしたしびれ感が感じられ、そこにチリペッパーの辛みがガツンと加わります。まさに「SPORT」の名にふさわしい刺激的な味わいです。





「COMFORT×S＋スパイス」は柑橘系のフレーバーが強めの爽やかなスパイスとなっており、スパイスカレーをさっぱりした味付けに変えてくれました。





「プレリュー堂 スパイスポークカレー」は2026年4月17日(金)から、ホンダの公式オンラインショップで販売開始予定。価格は1食あたり税込1200円となっています。



プレリュー堂 スパイスポークカレー – Honda-Fun-Shop

https://honda-fun-shop.com/products/preludecurry

