2026年04月10日 12時57分 AI

謎の動画生成AIモデル「HappyHorse-1.0」が匿名テストで世界最高性能を達成



AI情報分析サイト「Artificial Analysis」の動画生成AI性能ランキングに「HappyHorse-1.0」という名前のモデルが登場し、GoogleやByteDanceなどの高性能モデルを抜いてランキング1位の座を獲得しました。



Text to Video Leaderboard - Top AI Video Models

https://artificialanalysis.ai/video/leaderboard/text-to-video



Image to Video Leaderboard - Top AI Video Models

https://artificialanalysis.ai/video/leaderboard/image-to-video



Artificial Analysisは「Video Arena」という動画生成AIランキングを運営しています。Video Arenaにアクセスすると同じプロンプトをもとに2種類のモデルで生成した2本の動画が表示され、ユーザーは両方の動画を再生して「プロンプトに忠実で高品質」と感じた方に投票します。動画生成時には「どのAIモデルで生成されたか」という情報が表示されず、モデルの名前を伏せた状態で「人間が高品質と感じた動画生成AIモデルのランキング」を作れるという仕組みです。





今回は右側の動画の方が高品質だと感じたので右側の動画に投票します。





投票すると、画面右上にモデル情報が表示されます。今回のテストは投票した方の動画が「HappyHorse-1.0」、投票しなかった方の動画が「Veo 3.1 Lite」で生成されていたということが分かります。Video Arenaではこんな感じにユーザーの投票が蓄積してランキングが決定していきます。





記事作成時点ではHappyHorse-1.0が「テキストから無音声動画を生成する」というカテゴリでGoogleのVeoシリーズやByteDanceのSeedanceシリーズを上回って1位になっています。





HappyHorse-1.0の情報ページは「coming soon」となっており、どんな組織によって開発されたモデルなのかは不明な状況です。また、Artificial Analysisにはコードネームで登録することもできるため、HappyHorse-1.0が正式名称なのかコードネームなのかも不明です。





HappyHorse-1.0は「テキストから音声付き動画を生成する」というカテゴリでも1位に君臨。





「画像から無音声動画を生成する」というカテゴリでも1位です。





「画像から音声付き動画を生成する」というカテゴリではSeedance 2.0が1位で、HappyHorse-1.0は1点差で2位でした。





Artificial AnalysisのXアカウントではHappyHorse-1.0の作例が複数公開されています。



Example generations from HappyHorse-1.0 compared to Dreamina Seedance 2.0, Kling 3.0 Pro, grok-video-imagine and PixVerse V6 (Text to Video with Audio):



Prompt [1/4]: A hula hoop spinning on a kid's waist, gradually climbing to their chest, then dropping to knees, then… pic.twitter.com/GjtiY0COYl — Artificial Analysis (@ArtificialAnlys) April 7, 2026



なお、記事作成時点ではArtificial Analysisのページ上では情報が公開されていませんが、インターネット上では「HappyHorse-1.0はAlibaba傘下のTaotian Groupによって開発された」という情報が流れています。



Alright, now I can say it. From Alibaba's Taotian Group. (Alibaba has six major divisions, among which Qwen, Wan, and Zimage all come from the Tongyi Lab, which belongs to Alibaba Cloud，their relationship is somewhat like Amazon and AWS.) https://t.co/XvFloZpUUC pic.twitter.com/8mUXAq9LoQ — 青龍聖者 (@bdsqlsz) April 8, 2026



また、インターネット上には「HappyHorse-1.0の公式サイト」っぽいページが複数公開されていますが、HappyHorse-1.0とは無関係と思われるページが多いのでArtificial Analysisなどで情報が公開されるまでは会員登録などは控えた方が良さそうです。





・つづき

謎の高性能動画生成AI「HappyHorse-1.0」はAlibaba製であることが判明、すでに偽サイトが多数公開されており公式Xが注意喚起 - GIGAZINE

