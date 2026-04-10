2026年04月10日 14時43分 AI

謎の高性能動画生成AI「HappyHorse-1.0」はAlibaba製であることが判明、すでに偽サイトが多数公開されており公式Xが注意喚起



2026年4月に「HappyHorse-1.0」という名前の高性能動画モデルがランキングサイトに登場し、GoogleやByteDanceのモデルを上回って1位の座を獲得しました。このHappyHorse-1.0がAlibabaの研究チームによって開発されたものであることが明らかになりました。



HappyHorse（@HappyHorseATH）さん / X

https://x.com/HappyHorseATH



HappyHorse-1.0は2026年4月8日頃にArtificial Analysisの動画生成AIランキングに登場したモデルです。HappyHorse-1.0は音声付きの動画を生成可能で、VeoシリーズやSeedanceシリーズを上回るスコアを記録。記事作成時点では「テキストから無音声動画を生成する」「テキストから音声付き動画を生成する」「画像から無音声動画を生成する」という3つのカテゴリで1位、「画像から音声付き動画を生成する」というカテゴリでもSeedance 2.0と1点差で2位に入っています。



謎の動画生成AIモデル「HappyHorse-1.0」が匿名テストで世界最高性能を達成 - GIGAZINE





2026年4月10日12時の時点ではHappyHorse-1.0はどのAI研究機関によって開発されたものなのかが明らかになっておらず、HappyHorse-1.0という名称が正式名称なのか、それともコードネームなのかも一切不明でした。



そして2026年4月10日13時過ぎにArtificial Analysisの情報が更新され、HappyHorse-1.0がAlibabaのAI事業部であるAlibaba-ATHによって開発されたものであることが明らかになりました。なお、Alibaba-ATHには動画生成AIのWanシリーズを開発したTongyi Labを含む複数のAI研究チームが属しており、Artificial Analysisがどの研究チームによって開発されたのかは明らかになっていません。





Artificial Analysisの公式XでもHappyHorse-1.0がAlibaba Groupによって開発されたことがアピールされています。また、APIサービスが2026年4月30日に始まるという情報も記されています。



Revealing HappyHorse-1.0 as the latest video model from Alibaba!@HappyHorseATH has landed in #1 or #2 across all of the leaderboards in the Artificial Analysis Video Arena.



In our ‘without audio’ leaderboards, HappyHorse-1.0 is comfortably in first place. In our ‘with audio’… pic.twitter.com/szUBiPaNMz — Artificial Analysis (@ArtificialAnlys) April 10, 2026



また、Alibaba Groupの公式XアカウントにはHappyHorse(@HappyHorseATH)というXアカウントへのリンクが提示されています。



@HappyHorseATH From our ATH AI Innovation Unit, keep an eye out, exciting updates ahead.🚀#AlibabaAI https://t.co/s9zb2NGs8F — Alibaba Group (@AlibabaGroup) April 10, 2026



HappyHorse(@HappyHorseATH)は1件だけポストを投稿していて、Alibaba-ATHの一員であることを明言しています。同時に「私たちはまだ公式サイトを開設していません。あなたちが見たウェブサイトは私たちのものではありません」と述べ、偽サイトにアクセスしないように注意喚起しています。



HappyHorse is still in the stable. ????



No official website yet — anything you've seen out there isn't us.



We're part of Alibaba's ATH AI Innovation Unit, and when we're ready, you'll know. Stay tuned.#HappyHorse #Alibaba #ATH — HappyHorse (@HappyHorseATH) April 10, 2026



実際にGoogleで「HappyHorse-1.0」というフレーズで検索するとHappyHorseの公式サイトに見せかけたウェブサイトが複数ヒットします。これらのサイトには動画生成サービスの登録ボタンなどが設置されていますが、HappyHorseとは無関係のサイトであるため絶対に個人情報を入力しないようにしてください。

