2026年04月09日 13時55分 メモ

イランはホルムズ海峡を通過する船舶の通行料を仮想通貨で支払うよう求める予定



2026年2月28日にアメリカとイスラエルがイランを攻撃して以降、イランの南方にあるホルムズ海峡がイランの軍事組織であるイスラム革‌命防衛隊により封鎖され、通過しようとする船舶への攻撃が複数報告されています。新たに、イランが海峡を通過しようとする船舶に仮想通貨で通行料の支払いを要求する計画を立てていると伝えられました。



Iran demands crypto fees for ships passing Hormuz during ceasefire

https://www.ft.com/content/02aefac4-ea62-48db-9326-c0da373b11b8



Iran To Charge $2 Million From Ships Transiting Strait Of Hormuz Under New Ceasefire Framework

https://www.marineinsight.com/iran-to-charge-2-million-from-ships-transiting-strait-of-hormuz-under-new-ceasefire-framework/



ホルムズ海峡はペルシャ湾からインド洋へ渡るための重要な航路であり、世界の石油供給量の約5分の1を担う物資の主要輸送ルートとなっています。この海峡は紛争が始まって以来約40日間にわたり閉鎖されていて、混乱により世界の原油価格を押し上げることになりました。



アメリカのドナルド・トランプ大統領はイラン側に海峡の開放を要求し、期限までに開放しなければイランを攻撃すると脅迫していましたが、何度か期限を延長した後一転し、「イランがホルムズ海峡の完全かつ即時かつ安全な開放に同意すること」を条件に、イランに対する軍事行動を2週間停止すると発表しました。





この停戦合意をめぐり、イランはパキスタンを通じて10項目からなる案を提示。イランとその同盟国に対する戦争の終結、アメリカ軍の地域基地からの撤退、イランに対するすべての制裁の解除、凍結されているイラン資産の解放、損害賠償の全額支払い、そしてイラン軍と連携したホルムズ海峡の航行管理などを求めました。



イランは今後、ホルムズ海峡の航行管理の一貫として、海峡を通過しようとする船舶に対して通行料を課す予定です。政府と緊密に連携するイラン石油・ガス・石油化学製品輸出業者組合の広報担当者であるハミド・ホセイニ氏が語ったところによると、石油タンカーの場合は「1バレルあたり1ドル(約160円)」になるとのこと。なお、空のタンカーは自由に通過できるとのことです。





ホセイニ氏は、「2週間の停戦期間中、武器の移送に使われないよう、ホルムズ海峡に出入りする物資を監視する必要がある。通過するタンカーは積荷について当局に電子メールで報告する必要があり、その後イラン側が仮想通貨で通行料を要求する」と伝えました。



仮想通貨で手数料を徴収することで、制裁措置によって追跡されたり没収されたりすることがなくなるという利点があります。





ホルムズ海峡のような国際海峡は、一定の条件下で船舶が自由に通過できる権利が国連海洋法条約で定められていますが、イランは批准していません。このことについて、フランス海洋法協会のジュリアン・レイノー会長は「条約を批准していないからといって、イランがホルムズ海峡で完全な行動の自由を得るわけではない。イランは国際法、特にこの慣習的な航行権の適用を受けることになる」と指摘しました。

