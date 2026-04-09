2026年04月09日 12時14分 AI

ローカルで実行できる音楽生成AI「ACE-Step 1.5 XL」が登場、日本語ボーカル付き楽曲も生成可能



音楽生成AIの「ACE-Step 1.5 XL」が2026年4月2日にオープンモデルとして公開されました。ACE-Step 1.5 XLは2026年2月に登場した「ACE-Step 1.5」の強化版で、ローカルPCで実行して日本語ボーカル付き楽曲などを生成できます。



ACE-Step 1.5: Pushing the Boundaries of Open-Source Music Generation

https://ace-step.github.io/ace-step-v1.5.github.io/





ACE-Step-1.5-xl is out now.



We scaled the DiT decoder to 4B. And it shows better audio quality, better prompt following, and better musicality. It still fast -- 8 steps with turbo distillation.



What didn't change:

- Same generation API, same LoRA training code, same everything… pic.twitter.com/P0YUFseEQ3 — ACE Music (@acemusicAI) April 8, 2026



ACE-Step 1.5 XLはパラメーター数4BのDiTモデルで、自然言語で指示するだけでボーカル付きの楽曲を生成することができます。日本語のボーカルを生成することも可能で、ACE-Step 1.5 XLのデモページには日本語ボーカル付き楽曲も含まれています。



音楽生成AI「ACE-Step 1.5 XL」で生成された日本語ボーカル付き楽曲 - YouTube





ACE-Step 1.5 XLはオープンモデルとして開発されており、以下のリンク先でベースモデルの「acestep-v15-xl-base」、ファインチューニング済みモデルの「acestep-v15-xl-sft」、蒸留モデルの「acestep-v15-xl-turbo」の3種類が配布されています。



ACE-Step/acestep-v15-xl-base · Hugging Face

https://huggingface.co/ACE-Step/acestep-v15-xl-base



ACE-Step/acestep-v15-xl-sft · Hugging Face

https://huggingface.co/ACE-Step/acestep-v15-xl-sft



ACE-Step/acestep-v15-xl-turbo · Hugging Face

https://huggingface.co/ACE-Step/acestep-v15-xl-turbo



3種のモデルの主な違いは以下の通り。acestep-v15-xl-baseは最も多様性が高く、acestep-v15-xl-sftは品質を上げた代わりに多様性が下がっています。acestep-v15-xl-turboは高速かつ高品質な生成が可能ですが、多様性やファインチューン適正は低めです。実行に必要な最小VRAM容量は12GBで、推奨VRAM容量は20GB以上です。



モデル acestep-v15-xl-base acestep-v15-xl-sft acestep-v15-xl-turbo ステップ数 50 50 8 品質 Medium High Very High 多様性 High Medium Medium ファインチューン適正 Easy Medium Medium



ACE-Step 1.5 XLはACE-Step 1.5と同じワークフローを使い回すことが可能。「ACE-Step 1.5 究極ガイド（必読）」と題した日本語チュートリアルも用意されています。



ACE-Step 1.5 究極ガイド（必読） · GitHub

https://github.com/ace-step/ACE-Step-1.5/blob/main/docs/ja/Tutorial.md

