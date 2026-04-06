2026年04月06日 11時16分 ソフトウェア

Twitter創業者によるP2Pチャットアプリ「bitchat」が中国のApp Storeから削除される



Twitterの創業者であるジャック・ドーシー氏がBlockと開発したP2Pの暗号化メッセージングアプリが「bitchat」です。このbitchatが、中国のApp Storeから削除されたことが明らかになりました。





bitchat pulled from the china app store pic.twitter.com/jrrd0gDrA9 — jack (@jack) April 5, 2026



bitchatはBluetoothでデバイス同士を接続してメッシュネットワークを構築することで、P2Pでの暗号化メッセージングを実現するチャットアプリです。通信はBluetoothで行うためモバイル回線やWi-Fiに接続することなくチャットすることが可能。アカウント登録や電話番号認証などは不要で、Bluetoothのリレー接続によって最大300メートル以上離れた場所とも通信することができます。



Twitter創業者のジャック・ドーシーがBluetoothでP2P通信するチャットアプリ「bitchat」を開発中、アカウント作成不要でWi-Fiやモバイル回線に接続せずに通信可能 - GIGAZINE





bitchatはインターネット接続なしでも周囲のユーザーとメッセージのやり取りができるということで、政府がネットを遮断したウガンダではbitchatが人気を集めています。



政府がネットを遮断しているウガンダではP2Pチャットアプリ「bitchat」やVPNアプリが大人気 - GIGAZINE





そんなbitchatの開発者であるドーシー氏が、中国のApp Storeからbitchatが削除されたことを明らかにしました。ドーシー氏は2026年2月28日にAppleからメールを受け取っており、そのスクリーンショットをXに投稿しています。このメールで、Appleは「お客様のアプリについてお知らせします。中国国家インターネット情報弁公室(CAC)からの要請に基づき、中国のApp Storeから削除されることとなります。理由は、中国において違法とされるコンテンツが含まれており、App Reviewガイドラインに準拠していないためです」と削除理由を説明しました。





また、CACはbitchatが中国のインターネットサービスに課される安全審査ルールである「世論属性または社会動員能力を有するインターネット情報サービスの安全評価規定」の第3条に違反していると説明しています。



なお、Appleは「アプリは提供されるすべての地域における法的要件を満たす必要があります。この分野は複雑であることは承知していますが、ガイドラインだけでなく、各地域の法令に適合していることを理解し、保証する責任が開発者にあります」と説明し、地域ごとの法的要件を満たすことは開発者の責任であるとしました。





bitchatが削除されたのは中国のApp Storeからのみなので、記事作成時点でも日本のApp Storeからなら問題なくアプリをインストール可能です。



bitchat mesh App - App Store

https://apps.apple.com/jp/app/bitchat-mesh/id6748219622





bitchatのソースコードはGitHub上で公開されています。



GitHub - permissionlesstech/bitchat: bluetooth mesh chat, IRC vibes · GitHub

https://github.com/permissionlesstech/bitchat

