2026年04月03日 14時30分 メモ

「アルテミスII」ミッションの宇宙船打ち上げ直後に発覚したトイレの故障はなにが大問題なのか？



日本時間2026年4月2日、アメリカ航空宇宙局(NASA)は有人月面着陸プロジェクト「アルテミス計画」の一環として、オリオン宇宙船の打ち上げに成功したと発表しました。オリオンでは打ち上げからまもなくしてトイレの不調が発覚し、乗組員と地上班の協力により迅速に修理が行われましたが、宇宙船で「トイレが使えなくなる」というのは、地上とはまったく事情が異なります。



Artemis II Flight Update: Crew and Ground Teams Successfully Troubleshoot Orion’s Toilet - NASA

https://www.nasa.gov/blogs/missions/2026/04/02/artemis-ii-flight-update-crew-and-ground-teams-successfully-troubleshoot-orions-toilet/



Artemis 2 crew fixes toilet, can now pee in it

https://www.astronomy.com/space-exploration/artemis-2-crew-fixes-toilet-can-now-pee-in-it/



「アルテミス計画」の第2段階「アルテミスIIミッション」遂行のため、NASAはオリオン宇宙船を打ち上げました。オリオンには4人の宇宙飛行士が乗船しており、10日間かけてフライバイをはじめとした様々なタスクを行ったのち、地上に帰還する予定です。



半世紀ぶりに人類を月に送るアルテミスIIミッションの打ち上げに成功 - GIGAZINE





打ち上げの直後、まだ飛行初日にもかかわらず、オリオンではトイレの故障ランプが点灯する事態が発生しました。



NASAでは宇宙トイレとして「ユニバーサル廃棄物管理システム(UWMS)」を採用しており、宇宙飛行士が長期間滞在する宇宙ステーションなどのプラットフォームでは、UWMSが事前処理された尿を再生システムに供給し、水としてリサイクルする仕組みになっています。





しかし、「アルテミスII」のような短期ミッションの場合、廃棄物は化学物質による事前処理を行わず、処分用に保管しておくそうです。



地球上だと、体から排出された尿や便は重力に従って落下しますが、重力がない環境だと落下してくれません。そのため、UWMSは空気の流れを利用して尿や便を体から引き離し、適切な容器へと吸引・格納します。新しいタイプのUWMSでは、トイレを使おうとした時に自動的に空気の流れが発生するので、匂いも制御されているとのこと。体にあてがう部分の実物はこんな感じです。



by NASA



Boldly Go! NASA’s New Space Toilet Offers More Comfort, Improved Efficiency for Deep Space Missions - NASA

https://www.nasa.gov/humans-in-space/boldly-go-nasas-new-space-toilet-offers-more-comfort-improved-efficiency-for-deep-space-missions/



今回問題が発生したのは、UWMSの制御システムの一部となっているコントローラーで、問題の影響によりファンが動作しなくなったとのこと。ミッションに参加した乗組員のうち、クリスティーナ・コッホ氏が地上班の指示した手順を実行し、修理は成功しましたが、少なくとも6時間のあいだは小用ができない状態だったそうです。



なお、トイレに問題が発生していた6時間のあいだに「折りたたみ式緊急小便器(CCU)」の使用があり、オリオンの乗組員は手順通り、CCUの内容物を船外に廃棄しようとしましたが、「尿を船外に放出することで小さな推力が発生し、オリオンの航法システムに混乱が生じる可能性がある」として地上班が保留を要請。廃棄実行は翌朝になって承認されたとのことです。



オリオン宇宙船によるミッションの様子は、記事作成時点では以下でライブ配信されています。



NASA's Artemis II Live Mission Coverage (Official Broadcast) - YouTube





オリオンの船外の様子も配信されています。



NASA's Artemis II Live Views from Orion - YouTube

