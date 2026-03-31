2026年03月31日 13時15分 AI

OpenClawを簡単にインストールできるGUIアプリ「AutoClaw」を中国企業のZ.aiが公開



OpenClawは自分専用のAIエージェントをPC上に常駐させられるシステムで、日常作業や業務を効率化できるシステムとして注目を集めています。そんなOpenClawを簡単に使えるようにする「AutoClaw」がGLM-5などの高性能AIで知られる中国企業のZ.aiによって開発されました。



AutoClaw - One-click OpenClaw Setup | IM Integration | AI Assistant Download

https://autoglm.z.ai/autoclaw/





Here comes AutoClaw. We offer a new solution to run OpenClaw locally on your own machine.



- Download and start immediately. No API key required.

- Bring any model you like, or use GLM-5-Turbo, optimized for tool calling and multi-step tasks.

- Fully local. Your data never leaves… pic.twitter.com/VXiQSWLk7t — Z.ai (@Zai_org) March 30, 2026



OpenClawは便利なソフトウェアですが、インストール手順が複雑という問題もあります。





AutoClawはOpenClawを使いやすくするアプリで、簡単な操作でインストール可能。さらに、チャットAI風の分かりやすいGUIも用意されています。





Z.aiのAIモデルに限らず、GoogleやAnthropicやOpenAIなどのAPIを使うことができます。





AutoClawは既に利用可能となっていますが、実際に使ったユーザーからは「アンインストール処理に問題があり、アンインストールしてもレジストリキーやユーザー情報がPC内に残ったままになる」という報告が寄せられています。Z.aiも問題を認識しており、すでに対応に着手しています。



URGENT PSA:



AutoClaw leaves behind persistence hooks after uninstall Just uninstalled AutoClaw and it kept trying to push the AutoGLM Chrome extension.



Investigated and found the uninstaller fails to clean up:



- Chrome Native Messaging Host — registers… — Jon Hill (@jonhillymakes) March 30, 2026