2026年03月30日 11時10分 ゲーム

映画「プロジェクト・ヘイル・メアリー」がAmazon MGMスタジオ史上最大の興行収入を記録



アンディ・ウィアーによる同名小説の実写映画化作品である映画「プロジェクト・ヘイル・メアリー」が、2026年3月20日に公開されました。同作は公開からわずか数日で、Amazonが所有する製作・配給会社であるAmazon MGMスタジオにとって過去最高の興行収入を記録しています。



Box Office: 'Hail Mary' Eyes Epic Hold, 'They Will Kill You' Murdered

https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/hail-mary-epic-hold-box-office-they-will-kill-you-bombs-1236549448/





‘Project Hail Mary’ becomes Amazon MGM’s biggest box office hit | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/03/29/project-hail-mary-becomes-amazon-mgms-biggest-box-office-hit/



映画「プロジェクト・ヘイル・メアリー」は、ライアン・ゴズリング演じる中学校の科学教師ライランド・グレースと人類が初めて出会う異星人のロッキーが、人類存亡をかけたミッションに挑むという作品です。予告編は以下から視聴可能です。



80億人の命を賭けた、人類最後の賭け── ＜中学校の科学教師グレース＆人類が初めて出会う異星人ロッキー＞映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』3月20日（金・祝）日米同時公開 - YouTube





報道によると、「プロジェクト・ヘイル・メアリー」の製作費は約2億ドル(約320億円)にもなるそうです。どんな映画であっても2億ドルともなれば巨額の製作費ですが、続編や既存のシリーズ作品ではない映画にとって、2億ドルという製作費はなおさら破格です。



「プロジェクト・ヘイル・メアリー」が型破りな作品に感じられるのは製作費だけではありません。また、作品そのものもグレースとロッキーのみで展開されるシーンが多い点がとても特徴的です。





エンタメメディア・The Hollywood Reporterの報道によると、「プロジェクト・ヘイル・メアリー」は公開から10日間で北米地域で推定1億6430万ドル(約262億7500万円)、その他の地域で1億3620万ドル(約217億8100万円)の興行収入を記録しています。アメリカでは公開2週目の週末に前の週と比較して32％減の5450万ドル(約87億1200万円)を記録しましたが、最終的な興行収入は劇場公開終了時には大幅に増加すると予想されています。



これにより、記事作成時点で「プロジェクト・ヘイル・メアリー」は2026年最大のヒット作となっており、「過去10年間で最も成功した非フランチャイズ作品および非続編作品のひとつになった」とTechCrunchは報じました。



Amazon MGMスタジオの作品では、これまで「クリード 過去の逆襲」が興行収入記録の1位でしたが、「プロジェクト・ヘイル・メアリー」は劇場公開から2週目の週末で記録を塗り替えています。





なお、Amazonの映画部門の責任者であるコートニー・ヴァレンティ氏は、The New York Timesに対して「『プロジェクト・ヘイル・メアリー』の好調な週末興行は、同社が掲げる『大胆でエンターテインメント製の高い商業映画』を製作するという戦略の正しさを証明するものだ」と語りました。

