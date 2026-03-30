2026年03月30日 13時48分 AI

AI生成の恋愛リアリティ番組風TikTok動画「フルーツ・ラブアイランド」が超絶大ヒット中、各話の平均再生数は1000万回以上を記録



TikTokやYouTubeで公開されているAIで生成された果物たちによる恋愛リアリティ番組風の動画が「Fruit Love Islan(フルーツ・ラブアイランド)」です。公開からわずかひと月足らずで投稿アカウントである@ai.cinema021のフォロワー数は300万を超え、各話の平均再生数は1000万回超という人気っぷりとなっています。



“Fruit Love Island” Proves AI Entertainment Is Here to Stay - WSJ

https://www.wsj.com/arts-culture/television/fruit-love-island-tiktok-ai-dating-show-45219f6a



Whatever Just Happened with ‘Fruit Love Island,’ Nobody Won

https://gizmodo.com/whatever-just-happened-with-fruit-love-island-nobody-won-2000739498





Fruit Love Island is the world's hottest new TV show.



The first episode dropped a week ago, and it's gone vertical.



Hundreds of millions of people are tuning in, thousands are voting, and celebrities are posting about it.



It's entirely AI-generated and airs on TikTok 🤯 pic.twitter.com/RAbBVlIJvT — Justine Moore (@venturetwins) March 21, 2026



Fruit Love IslandはTikTokとYouTubeで公開されているAI生成の果物たちによる恋愛リアリティ番組です。タイトルからもわかるように、アメリカの恋愛リアリティ番組である「ラブ・アイランド」をオマージュした内容となっています。



各エピソードは2～4分ほどで、フォーマットは縦型です。Fruit Love Islandは2026年3月13日から公開されており、以下から視聴可能です。なお、記事作成時点ではエピソード22まで配信されていますが、エピソード3/4/6/7/9/11/16/17は削除されており公式アカウントからは視聴できません。配信アカウントである@ai.cinema021は、記事作成時点で310万人のフォロワーを獲得しています。



Ai Cinema 🍿 (@ai.cinema021) | TikTok

https://www.tiktok.com/@ai.cinema021





エンターテインメント情報誌であるParadeはFruit Love Islandについて、「AIを活用したファン発のトレンド」と表現しており、元の制作者だけでなく、多くのインターネットユーザーがラブ・アイランドをオマージュした果物たちの恋愛模様をAIで製作していると指摘しています。



Paradeによると、Fruit Love Islandは複数のAIを組み合わせたものであるそうで、具体的には「AIが生成するビジュアル(リアルあるいはマンガ風の果物キャラクター)」「不気味なほど人間らしいAI音声」「恋愛リアリティ番組の雰囲気を模倣したAIによる脚本」と指摘しています。



Fruit Love Islandの原作者である@ai.cinema021によると、1話分のエピソードを製作するのにかかる時間は約3時間で、作業時間をこれより長くする予定はないそうです。



ウォール・ストリート・ジャーナルによると、Fruit Love Islandの各エピソードの平均再生回数は1000万回を超えています。



公開後すぐに人気を集めるようになったFruit Love Islandですが、ソーシャル掲示板のReddit上ではすぐにAI批判派からの不満が投稿されるようになりました。あるユーザーは「(妹も含め)こんなにたくさんの人がFruit Love Islandを見ていることに腹が立ちます。そこで、おもちゃを使って自分なりの『ラブ・アイランド』を作り始めました」「素晴らしいとは言えないけど、人間が作ったというだけで、Fruit Love Islandよりも10億倍マシだ」と投稿しています。





他にも、Fruit Love Islandが本当に何百万人もの視聴者を集めているのか疑問視する声もあり、「Fruit Love Islandを作った人は、ボットで動画の再生回数を水増しするために多額のお金を支払ったに違いない」とコメントするインターネットユーザーもいました。



なお、2026年3月28日に@ai.cinema021はTikTokのストーリーに「お前ら全員クソくらえ。Fruit Love Islandはもう終わりだ。みんなが夢中になりすぎて、私の動画は全部BANされ、お金は入らなくなりました。他のAIアカウントは誰もBANされていないので、私が標的にされていることは明らかです。バナナニート(Fruit Love Islandに登場するキャラクター)本人から聞いたでしょ……じゃあね」と投稿し、Fruit Love Islandの終了を示唆しました。



原作者は活動を停止していますが、Fruit Love Islandの模倣者は依然として活動を続けており、TikTokにはFruit Love Island関連の動画が多数投稿されています。

