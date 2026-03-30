同居するカップルは腸内細菌の約30％を共有している、パートナーとの細菌共有が健康に及ぼす影響とは？



パートナーと同居する際は生活する家やライフスタイル、趣味などを共有するだけでなく、お互いの体表や体内に生息する「微生物」も共有することになります。イギリスのノッティンガム・トレント大学でバイオサイエンスの准教授を務めるコナー・ミーハン氏らが、パートナーと微生物を共有することの影響について解説しました。



Couples share 30% of their gut bacteria. Here’s how that may affect health

https://theconversation.com/couples-share-30-of-their-gut-bacteria-heres-how-that-may-affect-health-276342



人間の体に生息する細菌や真菌、ウイルスからなる微生物たちは微生物叢(びせいぶつそう)、またはそれらの遺伝情報を含意してマイクロバイオームと呼ばれ、健康維持に重要な役割を果たしています。胎児や生まれた直後の微生物叢は主に母親によって形成され、成長するにつれて家族や友人、コミュニティとの社会的な交流が微生物叢に影響を与え続けます。ミーハン氏らは、同居するパートナーがどれほど微生物叢を共有しているのかや、健康に及ぼす影響について解説しました。



◆腸内細菌叢

腸内細菌叢に最も影響するのは食生活やライフスタイルだと考えられていますが、カップルを対象とした研究では「パートナーとの同居」が腸内細菌叢に強い影響を及ぼすことがわかっています。同居しているカップルは腸内細菌の13％～30％を共有していると報告されており、これはカップルで同じ食事をとっている影響を除外しても当てはまるとのこと。





また、同居しているカップルは一人暮らしの人に比べて腸内細菌の多様性が高いことが示されています。腸内細菌の多様性は過敏性腸症候群や心血管疾患、高血糖などのリスクが低いことと関連しているため、この結果は同居するカップルにとって朗報だとミーハン氏らは述べています。



しかし、カップル間で共有される微生物の種類によっては、健康に悪影響が及ぶ可能性もあるとのこと。たとえばルミノコッカス属の細菌には健康に有益な種もいますが、一部の種は糖尿病や過敏性腸症候群などのリスクを高める場合があるそうです。





◆口腔(こうこう)内細菌叢

キスをする際に唾液を交換することを考えると、カップル間で口腔内細菌叢が共有されていることは不思議ではないかもしれません。約10秒間のキスで最大8000万個もの細菌が交換されるとの研究結果も報告されており、カップルがキスをすればするほど共有する細菌の数も増えることになります。



キスによって交換された細菌のほとんどは唾液を飲み込む際に腸へと移動しますが、カップルは口腔内細菌叢の基盤となる舌の微生物を多く共有していることが知られています。さらに、同居しているカップルでは口腔内細菌叢の38％が共有されているのに対し、同居していないカップルが共有する口腔内細菌叢はわずか3％にとどまったとのこと。



健康な口腔内細菌叢は虫歯予防にとって重要であり、抗炎症作用も持っているほか、腸や神経系にも健康効果を及ぼすことを示唆する研究者もいます。しかし、同居するカップルに多くみられるナイセリア属の細菌には髄膜炎を引き起こす種も存在していることから、口腔内細菌叢の共有による影響についてはさらなる研究が必要だとミーハン氏らは述べました。





◆皮膚細菌叢

皮膚細菌叢は個人に合わせて調整された最もユニークでパーソナルな細菌叢であり、「microbial fingerprint(微生物の指紋)」と呼ばれることもあります。同居する家族やペットの細菌叢を比較した研究では、カップルの間では腸内細菌叢や口腔内細菌叢よりも皮膚細菌叢が類似していることが明らかになりました。



カップルの皮膚細菌叢が一致するには必ずしも肌と肌が触れ合う必要はなく、「同じベッドで寝る」「同じ床を歩く」といった日常的な要因でも、カップルの皮膚細菌叢は似てくるとのこと。これはイヌやネコからたくさんの毛が抜けるのと同様に、人間は自分が触ったあらゆる場所に細菌を残していくためです。



同居が皮膚細菌叢に及ぼす影響は非常に大きく、さまざまなカップルから採取した皮膚細菌叢をコンピューターモデルで分析した研究では、皮膚細菌叢だけでカップルの組み合わせを86％の精度で予測できたと報告されています。しかし、カップルで皮膚細菌叢を共有することが健康にどのような影響を及ぼすのかは、記事作成時点ではよくわかっていないそうです。





ミーハン氏らは、「パートナーと細菌を共有すると聞くと不安になるかもしれませんが、実際には心配する必要はほとんどありません。細菌は私たちの体に感染症と戦う方法を教え、食物の消化を助け、重要な栄養素を作り出します。パートナーと共有する細菌は多くの場合は無害で、健康を害するどころかむしろ健康にいい影響を与えます」と述べました。

